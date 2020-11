La nouvelle pile à combustible de Toyota utilisera moins de platine

Il sera dérivé directement du Toyota Mirai Concept

Le Toyota Mirai Concept anticipe ce que sera la deuxième génération du modèle à hydrogène, dont le lancement devrait avoir lieu avant la fin de 2020. Les premières données techniques indiquent une puissance de 182 chevaux et une autonomie de 850 kilomètres.



le Concept Toyota Mirai C’est le prototype qui anticipe la deuxième génération de la voiture à hydrogène japonaise. Il a été présenté au salon de l’automobile de Tokyo 2019. La version de production arrivera avant la fin de 2020, vraisemblablement au cours du mois de décembre.

CONCEPT TOYOTA MIRAI: EXTÉRIEUR

Le prototype qui anticipe le Toyota Mirai 2021, quelle partie de la plateforme TNGAIl mesure 4,97 mètres de long, 1,89 de large et 1,47 de haut, de sorte qu’il est presque 10 centimètres plus long, 8 plus large et 8 plus court que l’actuelle Toyota Mirai. L’empattement est de 2,92 mètres. Ces nouvelles mesures sont justement celles qui permettent de montrer une image plus dynamique dont la façade rappelle les dernières versions du constructeur. L’arrière, pour sa part, est beaucoup plus sportif que celui du modèle actuel et présente une solution que de plus en plus de modèles adoptent, comme l’union de l’optique avec une bande horizontale.

En dépit d’être un prototype, le Concept Toyota Mirai Il ne présente aucun élément exagéré qui nous fait penser à sa suppression pour le modèle série. Si quoi que ce soit, les roues, non pas tant à cause de leur taille, 20 pouces, mais à cause de leur design agressif à rayons multiples.

CONCEPT TOYOTA MIRAI: INTÉRIEUR

L’avancée de Concept Toyota Mirai Il est également palpable à l’intérieur, où apparaît un double écran numérique qui remplace celui central du modèle actuel. Dans le cas de celui de l’infodivertissement, les concepteurs ont confirmé une taille de 12,3 pouces.

CONCEPT TOYOTA MIRAI: MÉCANIQUE

Les premières données divulguées sur la Toyota Mirai de deuxième génération indiquent un moteur de 182 chevaux puissance et couple maximum de 300 Newton mètre. Il représente une augmentation considérable de puissance par rapport aux 154 chevaux de la première génération, qui annoncent néanmoins 335 Newton mètres de couple.

Le nouveau modèle aura trois réservoirs d’hydrogène qui permettront un autonomie de 850 kilomètres. On ne sait toujours pas sous quel protocole ce chiffre a été atteint. Toyota assure cependant que cette Mirai de deuxième génération augmentera de 30% celle du modèle sortant, qui annoncait 550 kilomètres selon NEDC.

Nous savons aussi que Toyota réduira de deux tiers l’utilisation du platine pour votre réservoirs de carburant. De cette manière, environ 10 grammes de ce matériau seront utilisés par la prochaine génération au lieu des 30 actuels. La raison d’avoir enquêté pour réaliser cette percée est la pénurie de platine sur notre planète.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 11/04/2020 Les premières données techniques de la deuxième génération de Mirai sont divulguées. 14/01/2020 Toyota confirme que la deuxième génération de la Mirai sera présentée courant 2020. 28/10/2019 Toyota révèle quelques détails supplémentaires sur la nouvelle Mirai Concept. 10/11/2019 A dévoilé le Toyota Mirai Concept, l’aperçu de la deuxième génération du modèle. 25/09/2019 Deuxième génération confirmée. 15/10/2015 Présentation européenne de la première génération.

