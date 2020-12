Toyota présentera l’année prochaine un SUV électrique pour le marché européen qui sera de taille similaire au Rav4. Ce sera le premier des six modèles de la marque japonaise à utiliser la nouvelle plateforme développée par Subaru.



Toyota C’est l’un des constructeurs qui est le plus en retard en matière de voitures électriques. Et pas parce qu’ils n’ont pas la technologie, mais parce que jusqu’à présent, ils n’ont pas considéré que c’était le moment idéal pour entrer sur ce marché. Cela va changer en 2021, année choisie par le constructeur japonais pour présenter son premier véhicule de série alimenté exclusivement par des batteries. Ce sera un SUV qui sera basé sur la plateforme e-TNGA, développé par la main de Subaru.

est SUV électrique Ce sera le premier des six modèles alimentés par batterie que Toyota entend dévoiler au cours du prochain exercice. Trois d’entre eux arriveront en Europe, le premier ce SUV. On sait qu’il aura une taille similaire à celle du Rav4, que son design sera conçu par et pour notre continent et qu’il sera fabriqué au Japon, plus précisément dans une usine dédiée exclusivement aux voitures électriques.

La plateforme e-TNGA Il est conçu pour pouvoir s’adapter à des véhicules de différentes tailles et options de traction. Autrement dit, à partir de là, nous verrons des unités à traction avant et à traction intégrale, car les moteurs peuvent être situés sur les deux essieux. La taille des batteries devrait également être assez variable en fonction des besoins de chaque voiture.

“La nouvelle voiture aura un ADN et un design très européens. Ce sera un modèle mondial, et elle offrira un équilibre parfait pour ce qui est nécessaire dans toutes les régions. Nous sommes également conscients qu’il y a un volume de ventes dans les modèles plus compacts, et c’est où nous allons aller à l’avenir en ce qui concerne d’autres lancements pour l’Europe », a déclaré Andrea Carlucci, Chef du développement Toyota Europe.

Pour l’avenir, l’arrivée d’un SUV compact, d’un grand SUV, d’une berline et d’un monospace, tous électriques basés sur la plateforme, est attendue e-TNGA. Ces modèles aideront les hybrides et les hybrides rechargeables de la marque à atteindre leur objectif de vendre 5,5 millions de véhicules électrifiés dans le monde d’ici 2025. D’ici là, Toyota utilisera jusqu’à 60 nouvelles unités électrifiées ou mises à niveau. des existants. Ce sera alors lorsque les Japonais devront atteindre leur objectif, qui n’est autre que de s’assurer que 70% de leurs ventes soient des modèles avec une certaine électrification.

