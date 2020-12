Troisième victoire de la saison pour le pilote japonais

Schumacher a terminé septième, tour le plus rapide inclus

L’Allemand a 14 points d’avance sur Ilott et 17 points restent en jeu.

Yuki Tsunoda a remporté une victoire spectaculaire dans la longue course de Formule 2 FIA à Sakhir. Le pilote japonais a réalisé une excellente course pour remporter sa troisième victoire de la saison. Callum Ilott a terminé sixième et Mick Schumacher septième avec un tour rapide inclus, donc l’Allemand remporte le titre en l’absence de la dernière course.



Dans des conditions un peu différentes des essais libres et des qualifications d’hier, le circuit de Sakhir s’est présenté avec un peu d’asphalte «vert» après les pluies de ce matin, mais dans des conditions sèches.

Avec le championnat en jeu, le départ était considérablement propre. Nikita Mazepin est entré dans le premier virage pour mener la course contre un conservateur Yuki Tsunoda qui a également été dépassé par Robert Shwartzman.

Derrière, Callum Ilott s’est hissé à la septième position, bien que plus tard, il tomberait à la huitième place lorsqu’il serait dépassé par son coéquipier Guanyu Zhou. Mick Schumacher, en revanche, a grimpé de deux positions pour se classer seizième.

Mazepin a donné le ton dans les premiers tours, suivi de près par Shwartzman et Tsunoda. Cependant, le plus rapide dans les premières barres était un Schumacher agressif qui était déjà treizième au cinquième tour.

Une fois la «folie» de la première partie de course passée, presque tous les pilotes se sont concentrés sur la gestion des pneumatiques pour tenter d’allonger le pit-stop, notamment ceux sur pneus tendres. Schumacher, avec le composé plus dur, a continué à presser.

Au treizième tour, Shwartzman a perdu un peu de rythme et a été dépassé par un Tsunoda qui s’est classé deuxième, même si Mazepin en a profité pour ouvrir un écart de près de deux secondes par rapport à ses poursuivants.

Pendant ce temps, Mick Schumacher a poursuivi sa rentrée et, après avoir dépassé Pedro Piquet, il était déjà en dixième position. C’est à ce moment que commença la «danse» des arrêts des pilotes à soft.

Daruvala a été le premier des «coqs» à traverser la Pit-Lane et au tour suivant, Shwartzman l’a fait. Mazepin a suivi la même tendance au 16e tour et Tsunoda attendra 17 ans pour le faire.

Lorsque tous les pilotes en soft ont fait leur arrêt au stand obligatoire, Guanyu Zhou a pris la tête de la course, devant Dan Ticktum et Mick Schumacher; tous avec leurs yeux sur la fin de la course.

Dans le même temps, les trois premiers se sont engagés dans une belle bagarre sur piste qui a vu Mazepin et Shwartzman dépasser à nouveau Tsunoda – avec des pneus froids cette fois. Bien sûr, les trois ont suivi un rythme similaire et plus tard Drugovich a rejoint le «parti».

Dan Ticktum a étiré le composé le plus dur jusqu’au 27e tour et Guanyu Zhou et Marcus Armstrong sont entrés dans le tour suivant. Mick Schumacher a attendu pour faire son arrêt au stand jusqu’au 30e tour, donc ce serait 18 tours sur le soft.

Mazepin a à nouveau «hérité» du leadership de la course lorsque tous les coureurs qui étaient sur les poulies les plus difficiles ont fait leur arrêt. Shwartzman a terminé deuxième à 1,3 seconde, Tsunoda troisième à près de trois secondes et Drugovich à l’affût.

Bien sûr, le «piment» de la course était à ce moment-là dans le retour des pilotes qui étaient au soft pour leur deuxième «relais». Zhou était déjà septième au 32e tour, Ticktum dixième et Schumacher douzième.

Les derniers tours de la course ont été un spectacle constant. Zhou, Schumacher et Ticktum sont allés à l’attaque jusqu’à ce que le soft s’efface, tandis que le reste des pilotes tentait de se défendre avec le composé le plus dur.

Et, si nous parlons de défenses en fer, parlons de Mazepin. Le Russe, agressif comme d’habitude, s’est défendu bec et ongles jusqu’au dernier tour, mais il n’a pas pu tenir la première position.

Au final, Yuki Tsunoda a franchi la ligne d’arrivée en première position après avoir tendu un Guanyu Zhou qui, avec le soft, a réalisé un excellent retour pour être deuxième. Mazepin, enfin, a terminé troisième, avec Drugovich et Shwartzman dans son sillage.

De son côté, Callum Ilott a dû se contenter de la sixième place cette fois et, pour aggraver les choses, Mick Schumacher a fait une belle remontée pour être septième avec un tour rapide inclus, de sorte qu’il a ajouté les mêmes points que le Britannique.

Les résultats en main, Mick Schumacher entre dans la course finale de la saison avec 14 points d’avance sur Callum Ilott avec seulement 17 points en jeu. Les autres pilotes n’ont plus d’options.

Jehan Daruvala a terminé la course à la huitième place, il partira donc demain en pole – avec Schumacher et Ilott derrière. Dan Ticktum et Pedro Piquet complètent le classement des dix premiers.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard