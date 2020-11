Il assure que sans l’Autrichien, il aurait été impossible de faire le saut vers l’Europe

Bien sûr, il reconnaît qu’il a dû faire face à la pression de Red Bull en 2020

Il se félicite de cette pression, car les grands pilotes n’ont besoin que d’un an en F2

Yuki Tsunoda admet que s’il n’y avait pas eu Helmut Marko, elle n’aurait jamais quitté le Japon. Le jeune pilote Red Bull assure que c’est le conseiller de la marque de boissons énergisantes qui lui a permis de faire le saut vers l’Europe, chose qui sans son aide aurait été impossible.



Tsunoda soutient que l’appel de Marko à devenir membre de la Red Bull Academy a été l’un des moments forts de sa carrière. Bien sûr, il savait qu’il faisait face à quelque chose d’inconnu, la Formule 3, et malgré la course avec Jenzer – l’une des équipes les plus modestes de la grille – il a pu passer un excellent deuxième semestre et même gagner une course.

“Marko a vu mes résultats et a décidé de devenir un jeune pilote Red Bull. Ce fut l’un des meilleurs moments de ma vie. Si tout avait empiré, je ne serais pas où je suis en ce moment, je continuerais probablement au Japon”, a reconnu Tsunoda dans une interview. pour le site officiel de Formula 2.

“Au Japon, j’étais très confiant en moi, mais je n’avais jamais couru en Europe jusqu’à ce que Helmut m’appelle, donc j’avais besoin d’être compétitif en Formule 3. De plus, je n’avais jamais couru sur les circuits de la catégorie. Au début de cette année-là, Je n’ai pas beaucoup réfléchi aux résultats, mais la Belgique a tout changé. Dans cette course, j’ai obtenu un podium et j’ai remporté la suivante à Monza. Je me sentais très bien », a-t-il ajouté.

Comme ses camarades de l’Académie, Tsunoda n’est pas sans pression en 2020. Son obligation est d’être parmi les cinq premiers en Formule 2 – et pour le moment, il est en bonne voie. De plus, il salue la pression de Marko, puisque les grands pilotes n’ont eu besoin que d’un an en prélude à la Formule 1.

“Pour 2020, Helmut m’a dit que je devais avoir une bonne année et être cinquième pour obtenir la Superlicense. Il m’a dit que si j’étais dans le top cinq, j’aurais une chance d’être en Formule 1, mais sinon, je devrais revenir au Japon. Il a été strict, mais j’ai accepté. Si vous êtes un bon pilote, comme Russell, Norris ou Leclerc, vous n’avez besoin que d’un an en Formule 2 », explique-t-il.

Le Japon n’a pas eu de pilote de Formule 1 depuis 2014, lorsque Kamui Kobayashi était le pilote officiel de l’équipe Caterham aujourd’hui disparue. Tsunoda soutient que le pays est plus proche que jamais d’être à nouveau représenté dans le Grand Cirque grâce à lui, et est convaincu que le drapeau japonais sera à nouveau présent dans la catégorie en 2021.

“Les fans au Japon attendent d’avoir à nouveau un pilote en Formule 1. Je dirais que j’ai la pression de mon pays, mais c’est une bonne pression. Ils veulent revoir un Japonais en Formule 1 et je suis plus proche que quiconque. Je veux atteindre cet objectif », promet Yuki de conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard