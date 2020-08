La Formule 1 a confirmé que la Turquie, Bahreïn et Abu Dhabi accueilleront des courses dans le cadre de ce programme de championnat du monde 2020 fortement révisé, profondément affecté par la pandémie mondiale de COVID-19.

Pour la première fois depuis 2011, la Turquie sera à nouveau au programme les 13 et 15 novembre, tandis que Bahreïn accueillera des week-ends consécutifs du 27 au 29 novembre et du 4 au 6 décembre, Abu Dhabi accueillant la 17 course le 11 décembre. – 13.

Déclaration complète de la Formule 1:

Suite aux récentes annonces concernant les treize courses initiales du calendrier 2020 révisé, la Formule 1 annonce aujourd’hui des courses supplémentaires pour cette saison, portant le total à 17.

Nous pouvons confirmer que la Turquie, Bahreïn (qui accueille deux courses) et Abu Dhabi feront partie de la saison révisée et tenons à exprimer nos remerciements au travail acharné de tous nos promoteurs et partenaires pour rendre possible cette saison de 17 courses.

Malheureusement, nous ne courrons pas en Chine cette saison et souhaitons remercier notre partenaire Juss Sports pour son soutien et son engagement au cours des derniers mois et nous sommes impatients de revenir à Shanghai l’année prochaine.

Nous pouvons confirmer qu’un certain nombre de courses de la saison 2020 révisée seront ouvertes à un nombre limité de fans, y compris l’hospitalité, et nous travaillons avec chaque promoteur pour finaliser les détails.

Bien que nous souhaitons voir autant de fans que possible revenir dès que possible, notre priorité reste la sécurité de la communauté de Formule 1 et des communautés que nous visitons, et nous examinons l’accès des fans sur cette base.

En raison de la fluidité continue de la pandémie du COVID-19, nous continuons à entretenir un dialogue étroit avec tous les promoteurs et les autorités locales pour nous assurer de fonctionner de la manière la plus sûre possible et de surveiller de près chaque situation nationale – y compris les restrictions de voyage et les procédures de santé locales.

Chase Carey, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré: «Nous sommes fiers d’annoncer que la Turquie, Bahreïn et Abu Dhabi feront partie de notre saison 2020.

«Cette année a présenté à la Formule 1 et au monde un défi sans précédent et nous voulons rendre hommage à tout le monde à travers la Formule 1, la FIA, les équipes et nos partenaires qui ont rendu cela possible.

«Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir été en mesure de revenir à certaines de nos courses prévues cette année, nous sommes convaincus que notre saison a bien commencé et continuera à offrir beaucoup d’excitation avec des courses traditionnelles et nouvelles qui divertiront tous nos fans. »