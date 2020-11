Uber est l’une des entreprises qui fournissent des services de transport privé dans une grande partie du monde, et elle cherche toujours à être en constante adhésion aux tendances qui émergent chaque jour en matière de sécurité et de technologie.

C’est pourquoi, à partir de maintenant, les conducteurs pourront savoir avant d’accepter un voyage, quelle sera la destination et quelques informations supplémentaires au cas où l’utilisateur aurait peu de déplacements effectués sur son compte.

Cette nouvelle modalité de confirmation de voyage par les chauffeurs Uber a été mise en place tout au long de l’année à différents endroits, et vise à fournir plus d’informations, et ainsi, une plus grande tranquillité d’esprit pour les chauffeurs partenaires qui utilisent l’application et leur voitures pour générer des bénéfices.

«Contribuer à un retour en toute sécurité des transferts de Mexicains est une priorité pour nous, et la façon de le faire passe par notre technologie. Les partenaires de conduite nous avaient montré leur intérêt à connaître la destination finale du voyage avant qu’il ne commence. C’est pourquoi nous avons créé un outil qui le permet sans nuire à l’expérience utilisateur », a-t-il assuré Cecilia Roman, responsable de la communication sécurité chez Uber Mexico.

Selon les informations de Motorpasión, ce changement s’ajoute à d’autres options de sécurité qui contribuent à la tranquillité d’esprit des passagers et des conducteurs, telles que la possibilité d’enregistrer l’audio pour un rapport de sécurité, la vérification via un code PIN et la technologie RideCheck pour détecter les arrêts étranges lors d’un voyage.

**********