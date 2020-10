Uber cherche à s’assurer que les voyages via sa plate-forme sont totalement sûrs en cette période de pandémie COVID-19[femininePour cette raison, il a présenté une nouvelle fonction qui obligera les chauffeurs partenaires et les utilisateurs qui ont déjà reçu des rapports par ne pas porter de masque, de prendre un selfie en le portant et ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront effectuer le voyage prévu.

Il convient de noter que cette mesure n’est pas quelque chose de nouveau, car depuis mai dernier, Uber a décidé de mettre en œuvre cette règle qui, jusqu’à présent, a été une bonne stratégie pour protéger la santé des utilisateurs, obtenant 28 millions de confirmations dans toute l’Amérique latine. .

Selon les informations de Motorpasión, Uber affirme que dans moins de 0,6% des déplacements, un rapport a été présenté informant que le conducteur ou le passager ne portait pas de masque.

Pour rendre cette nouvelle modalité publique et à la connaissance de tous les utilisateurs, Uber a lancé une nouvelle campagne à travers ses réseaux sociaux, en se rappelant que l’utilisation des masques faciaux est responsabilité, à la fois des partenaires de conduite et des passagers.

«Dans Uber sans masque, il n’y a pas de voyage, et nous le pensons vraiment. Nous avons tous la responsabilité partagée de contribuer à assurer la sécurité et la santé de notre communauté. Les experts médicaux conviennent que l’utilisation d’un masque peut aider à réduire la propagation du COVID-19, et pour cette raison, nous en avons fait une exigence pour tous ceux qui utilisent l’application et développé cette technologie de confirmation pour les conducteurs et les utilisateurs. », Shared, directeur général des voyages partagés au Mexique.

Cela peut vous intéresser.