Qui était son ingénieur met en évidence la force des Britanniques

La McLaren raconte les difficultés du septuple champion en 2011

Lewis Hamilton a été proclamé sept fois champion lors du dernier GP de Turquie. Mark Temple, qui était son ingénieur lors de son passage chez McLaren, a révélé l’une des forces du Britannique qui devrait également concerner son coéquipier.



Temple est clair que Hamilton prospère dans l’adversité et qu’il ne peut être exclu avant la fin. Le pilote Mercedes en a bien fait la preuve à Istanbul Park, où il a réussi à monter contre toute attente sur la plus haute marche du podium avec une voiture qui n’était pas celle qui fonctionnait le mieux dans ces conditions.

“Si vous avez eu un mauvais vendredi, alors votre partenaire doit s’inquiéter pour samedi. Si vous avez eu un mauvais samedi, votre partenaire doit s’inquiéter pour dimanche car il se met sur la défensive et il y aurait un peu de stress, frustration, évacuation à la radio. Nous l’avons tous entendu, mais il sort cela de son système, entre dans le jeu et balaie », a-t-il déclaré dans un communiqué au podcast F1 Nation.

Cependant, l’ingénieur s’est souvenu de la saison la plus difficile de Hamilton en Formule 1 en 2011. C’est à ce moment que Pirelli est devenu le fournisseur de pneus de première classe et la façon de conduire a changé.

“En 2011, Pirelli est arrivé et cela a changé la façon dont vous deviez conduire en course. L’idée de devoir ralentir pour être plus rapide était assez étrange pour Lewis. Ce fut une année difficile pour lui au-delà de cela parce qu’il y en avait tellement. choses dans sa vie, mais c’est ce qui le mettait vraiment au défi plus que tout à l’époque », a-t-il expliqué.

Malgré cela, Hamilton a surmonté ses problèmes avec les pneus et Temple a établi le moment clé où tout a commencé à changer: le GP d’Espagne de 2012. Depuis, le septuple champion a beaucoup mieux compris son comportement et bien gérer les courses. différent.

“Son partenaire était Button, qui était le maître d’aller vite en conduisant lentement. Le point dont je me souviens comme un tournant était à Barcelone. À partir de cette course, à la fois pour le reste de l’année et pour le reste de sa carrière, vraiment. compris l’importance de cela », a exprimé pour finaliser.

