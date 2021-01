Cristina Gutiérrez a dû partir en raison d’une panne mécanique

Beaucoup de problèmes pour Isidre Esteve: “Aujourd’hui n’était pas notre jour”

Sept Espagnols parmi les 30 motos les mieux classées

Hormis les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – c’est une chronique centrée sur les “ autres ” Espagnols – dans la huitième étape du Rallye Dakar 2021, ce fut une fois de plus une journée difficile pour les Espagnols. Les meilleures performances sont venues de la main de nos «représentants» moto, avec sept Espagnols parmi les 30 meilleures petites annonces; Parmi les véhicules légers, le meilleur résultat a été pour Oriol Vidal le jour où Cristina Gutiérrez a dû partir en raison d’une panne de boîte de vitesses.



Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

La malchance a de nouveau prévalu avec Cristina Gutiérrez et François Cazalet. Le couple de champions Red Bull a dû abandonner le Dakar 2021 en raison de quelque chose hors de leur portée: ils ont subi une panne de boîte de vitesses dans leur OT3 sur la liaison en route vers la huitième étape. Un problème mécanique qui, bien entendu, n’enlève rien aux belles performances qu’ils ont réalisées à ce jour – dont deux victoires. Les Burgos ont confirmé qu’ils rejoindraient pour essayer de soutenir le reste de leur équipe – en particulier celui avec le plus d’options, Seth Quintero.

“Nous sommes très tristes d’annoncer que, sur le chemin de l’étape 8, notre boîte de vitesses s’est cassée sur l’autoroute et nous n’avons pas pu continuer. Nous ne pouvons pas réparer, nous devons donc partir. Maintenant, pour essayer de nous réengager et apporter notre soutien à l’équipe, mais nous sommes très tristes car c’était un bon Dakar. Nous devons avoir le bon côté des choses et être satisfaits du rythme de la course que nous avons pris. Merci à toute l’équipe, ingénieurs, mécaniciens, managers et créateurs de ce grand coup de pouce pour les jeunes », a déclaré Cristina.

Joan Font et Sergi Brugué:

Ce n’est pas un Dakar très chanceux pour Joan Font et Sergi Brugué, mais hier ils ont finalement réussi à rejoindre le camp de Neom après avoir été arrêtés dans le désert pendant plus de huit heures à cause d’un problème électrique. La bonne nouvelle est que les mécaniciens du FN Speed ​​Team ont réussi à réparer le défaut et se réengageront demain. Il reste encore quatre jours pour en profiter.

«Après toute une nuit sans sommeil, enfin aujourd’hui l’équipe de mécaniciens FN Speed ​​a trouvé l’origine du défaut. Apparemment, un câble qui alimente l’alternateur a été endommagé, ce qui nous a fait tomber en panne de batterie au milieu de la spéciale. Maintenant, ils terminent la réparation, ils font une nouvelle installation électrique, avec un pont, pour que nous puissions partir demain », a expliqué Font.

Isidre Esteve et Txema Villalobos:

Hier, Isidre Esteve a notifié pour la journée d’aujourd’hui. Celui d’Oliana, avec Txema Villalobos à sa main droite, s’est montré facile dans la première partie du marathon pour tenter d’attaquer aujourd’hui, mais le tir s’est retourné contre lui: il y a d’abord eu des problèmes de navigation et ensuite, vouloir sortir de la piste pour aller plus vite, la crevaison est arrivée. Enfin, Esteve et Villalobos ont franchi la ligne d’arrivée en 36e position et sont tombés 23e au classement général, mais ils restent optimistes pour la suite du rallye.

«Aujourd’hui n’était pas notre jour. Vers le kilomètre 60, nous nous sommes perdus dans un ‘plateau’ de pierres et il nous était difficile de trouver un waypoint. Quand nous l’avons fait, il y avait beaucoup de trafic devant nous et beaucoup de poussière, alors j’ai décidé de partir Il y avait des rochers sur un changement de pente et nous avons crevé à cause de moi. Plus tard, à 50 kilomètres de la ligne d’arrivée, nous avons encore crevé … J’estime que nous aurons perdu au moins 20 minutes. Le monde passe une mauvaise journée sur le Dakar et aujourd’hui c’était notre tour. Mais malgré tout, nous avons parcouru tous les points de cheminement et gardé la mécanique de notre Hilux intacte, nous devons donc être optimistes. Maintenant, nous devons analyser ce que nous C’est arrivé et prenez-en bonne note pour que cela ne se reproduise plus. Nous restons très motivés et désireux d’aborder les prochaines étapes », a déclaré Isidre.

Oriol Vidal (copilote de Saleh Alsaif):

Saleh Alsaif et Oriol Vidal continuent sur un bon rythme sur ce Dakar. Dans la troisième étape, ils ont obtenu leur première victoire et hier, ils ont pu la savourer pendant quelques heures, mais finalement elle s’est retrouvée aux mains de Chaleco López. Aujourd’hui, Vidal est à nouveau le meilleur Espagnol parmi les véhicules légers, avec une quatrième position qu’il ignorait même peu – à seulement 1’40 ” du vainqueur – après avoir eu des problèmes lorsqu’ils se sont battus pour gagner. Au classement général, ils sont réglés à la huitième place.

“Nous sommes déjà à Neom, une étape de plus avant le sac. La journée a été un peu plus compliquée: au début, nous allions très bien, nous étions deuxième … jusqu’à ce que nous ayons commencé à subir une panne de la voiture et dans certaines zones nous ne l’avons pas fait. Ça faisait plus de 80 kilomètres / heure. Parfois c’était bien et parfois pas. Après on a eu un coup et on a glissé. Mais on est content, parce qu’au final on était quatrième. Tout s’est bien passé, on est arrivé malgré le fait que dans le lien on a J’ai des problèmes. Demain, nous devons pousser plus fort », a commenté Oriol.

Motocyclettes:

Joan Barreda, malgré une bonne position de départ aujourd’hui, n’a pas pu se battre pour la victoire et a dû se contenter d’une sixième place qui lui a valu de grimper à la cinquième place du général. Cependant, nous avons à nouveau eu jusqu’à sept Espagnols parmi les 30 premiers classés, avec Lorenzo Santolino 12e, Tosha Schareina 15e, Jaume Betriu 20e, Oriol Mena 21e, Laia Sanz 27e et Joan Pedrero 28e. Au général, Santolino est neuvième, Betriu 18e, Schareina 20e, Pedrero 22e, Mena 23e et Sanz 24e.

Toni Vingut:

Après une première semaine relativement calme, les problèmes ont commencé hier avec Toni Vingut. Ce matin, il s’est rendu à la spéciale et a terminé en onzième position, à plus d’une heure du vainqueur, mais l’objectif est de rattraper ce qui s’est passé l’année dernière – il est parti sur l’avant-dernière étape en raison d’une panne – et de terminer le Dakar ce vendredi.

Camions:

La bonne nouvelle pour les Espagnols est que tant le camion de Jordi Juvanteny et José Luis Criado que celui d’Alberto Herrero, Juan Carlos Macho del Olmo et Nuno Jorge Silva Fojo ont été dans le top 20 de cette étape. Dans la catégorie des camions de série, Juvanteny mène avec Herrero deuxième, tandis que Juvanteny continue de mener les camions 6×6.

