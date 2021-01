Latifi a d’abord pensé qu’il pourrait s’agir de covid-19

Le pilote affirme avoir eu un mal de gorge «neuf sur dix»

Nicholas Latifi a révélé qu’il était sur le point de rater le Grand Prix d’Espagne cette saison en raison d’une grave amygdalite. Le pilote de Williams craignait que ses symptômes soient une conséquence du covid-19 et il a effectué plusieurs tests pour l’exclure.



Nicholas Latifi a failli manquer le sixième tour de la saison 2020 à Barcelone en raison d’une amygdalite. Au début, ils ne savaient pas ce qui arrivait au pilote canadien et ils en sont venus à envisager la possibilité qu’il s’agisse de covid-19, mais après avoir effectué plusieurs tests, ils ont pu écarter une prétendue contagion.

“J’ai souffert d’amygdalite à Barcelone. Au début, je me demandais si j’avais le covid-19 parce qu’il me faisait un peu de fièvre, mais après de nombreux tests négatifs, nous l’avons exclu”, a expliqué Latifi dans des déclarations recueillies par le portail Web de la Motorsport Week.

Il n’est pas surprenant qu’il ait d’abord pensé qu’il pouvait s’agir de covid-19, car ce n’aurait pas été la première fois qu’un pilote était infecté au cours de la saison. C’était déjà arrivé à Sergio Pérez lors des deux Grands Prix précédant la course de Montmeló et, plus tard, Lance Stroll et Lewis Hamilton ont vécu la même chose.

Les conditions de santé du pilote n’étaient pas favorables et il a reconsidéré s’il devait concourir ou non. Au final, et en consensus avec l’équipe, il a décidé de participer à la course tant qu’il retournait au garage s’il voyait que les symptômes s’aggravaient.

“Je me suis senti mal tout le week-end. Mon corps me faisait mal et je n’ai même pas participé à la compétition. Mais j’ai pris la détermination de le faire et j’ai conclu un accord avec l’équipe pour courir et retourner aux stands si mes symptômes s’aggravaient”, a déclaré le pilote canadien. .

Malgré la mauvaise boisson qui s’est produite ce week-end, Latifi se sentait mieux une fois qu’il est monté dans la voiture. Et si son mal de gorge était encore ennuyeux, il n’avait aucun regret d’avoir participé à la course de dimanche.

«Heureusement au fur et à mesure que la course avançait, je me sentais un peu mieux, même si j’avais mal à la gorge. C’était une douleur de neuf sur dix à chaque fois que je devais avaler. Mais j’étais heureux de monter dans la voiture et de terminer le week-end. “, a avoué le pilote de Williams.

Latifi a terminé la course de Barcelone à la 18e place juste derrière son coéquipier George Russell et devant le pilote Haas Romain Grosjean.

