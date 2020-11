Concurrence dans le monde de voitures C’est assez large, il y a des marques, des modèles, des couleurs et des designs pour tous les goûts, cependant, il y a aussi des niveaux d’exclusivité qui ne sont pas si faciles d’accès, car il y a aussi des voitures dont les noms sonnent rarement dans les conversations ou que peut-être peu en avaient entendu parler auparavant.

Un exemple clair de ceci est Hispano Suiza, une marque espagnole de hypercars de luxe, qui annonce désormais son arrivée au Mexique avec quelques modèles électriques très exotiques.

Selon les informations de Motorpasión, Hispano Suiza a été fondée en 1908 par la famille Suqué Mateu à Barcelone et a produit des automobiles jusqu’en 1946. Ses modèles exclusifs sont très appréciés par certains collectionneurs.

Carmen. / Photo: avec l’aimable autorisation d’Hispano Suiza.

C’était jusqu’en 2019 dernier, lors de la Salon de l’auto de Genève, lorsque la firme espagnole a annoncé son retour en lançant deux voitures exclusives qu’elle a nommées Carmen Oui Carmen Boulogne.

El Carmen tient son nom de Carmen Mateu, petite-fille du fondateur d’Hispano Suiza et mère de l’actuel président. Son design est inspiré de l’un des modèles les plus emblématiques de la marque des années 30, le Dubonnet Xenia. Il utilise deux moteurs électriques pour entraîner l’essieu arrière avec un total de 1 005 ch, de quoi atteindre 100 km / h en moins de 3 secondes.

Carmen. / Photo: avec l’aimable autorisation d’Hispano Suiza.

La monocoque et certaines parties du corps sont fabriquées en fibre de carbone, vous aidant à maintenir un poids de seulement 1 690 kg. Il possède une suspension adaptative, une répartition vectorielle du couple et une conception aérodynamique pour atteindre des performances dignes d’une supercar, dont seulement 19 unités sont fabriquées par an. Sa version Boulogne, encore plus exclusive, est limitée à 5 unités par an.

À son arrivée au Mexique, Hispano Suiza le fera avec Grupo Sanvi, et on estime que le prix de Carmen commencera à 39,2 millions de pesos, soit environ 1741 595,04 $, et sera disponible pour livraison à partir d’avril 2021.

**********