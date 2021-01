Le Burgos a subi un problème de boîte de vitesses

Il se réengagera pour soutenir le reste de l’équipe

Cristina Gutiérrez et François Cazalet ont dit au revoir à leurs possibilités dans ce Dakar 2021 pour quelque chose qui est hors de leur portée: ils ont subi une panne de boîte de vitesses dans leur OT3 sur la liaison en route vers la huitième étape. Un problème mécanique qui, bien entendu, ne brouille pas les grandes performances qu’ils ont caillé à ce jour.



La coureuse de Burgos, exclue des premières listes d’engagés pour cette édition du Dakar, a assisté à l’appel de dernière minute de Red Bull pour concourir avec un prototype léger qu’elle ne connaissait pas et avec un copilote qu’elle ne connaissait pas non plus. Mais, loin d’être intimidé par un tel défi, il a brillé de sa propre lumière dès le premier instant.

Déjà dans l’étape du prologue, elle montrait des signes qu’elle n’allait pas faire un tour sur ce Dakar, et dans la première étape elle a envoyé un sérieux avertissement à ses rivales avec une victoire d’étape historique parmi les véhicules légers qui était la première d’une femme sur le Dakar depuis Jutta Kleinschmidt l’a fait en 2005. Presque rien. C’était pour arriver et embrasser le saint, comme on dit.

A partir de ce moment, où bien sûr elle a mené le classement général, Cristina nous a fait rêver de victoire sur le Dakar, mais ensuite la malchance a commencé à faire des ravages: d’abord à cause de problèmes de navigation – deux étapes ont été perdues avec une ». Énorme perte de temps – et plus tard en raison de problèmes mécaniques – rupture d’arbre et même défaillance du vérin hydraulique.

Ce n’est pas un Dakar chanceux pour l’Espagnole depuis qu’elle a remporté sa première victoire d’étape, mais le rythme a toujours été au rendez-vous, et hier il l’a encore prouvé avec une victoire parmi les prototypes légers -T3–. De plus, il l’a fait tout en conservant ses pneus et en se concentrant sur la deuxième partie du marathon.

Mais la pire nouvelle est venue pour Cristina et François sur le lien avec la spéciale d’aujourd’hui, car un défaut de boîte de vitesses dans l’OT3 préparé par Overdrive a signifié leur premier abandon dans les cinq participations des Burgos au Dakar. ; Ils vont se réengager, mais sans options et pour soutenir le reste de l’équipe, en particulier Seth Quintero.

L’abandon est vraiment dommage, car les performances de Cristina et François ont été très bonnes quand les mécaniciens l’ont permis. Ce n’est pas en vain que les «messages» ont été envoyés et tout le monde a pu voir de quoi les Burgos sont capables. Et rappelez-vous, avec une nouvelle voiture pour elle et avec un copilote qu’elle ne connaissait pas.

