Le Finlandais après avoir frappé ladite pièce a subi des dommages à son fond plat

Il a perdu le rythme et aussi le leadership de la course contre son coéquipier Hamilton

Malgré cela, il a contribué à la réalisation mathématique du septième titre de Mercedes

Valtteri Bottas a perdu la victoire à Imola après avoir subi des dommages à son fond plat depuis le début de la course. Une pièce lâche que le Finlandais a frappée l’a empêché de transformer sa pole en une victoire à Imola, et il a dû se contenter d’une deuxième place. Bien sûr, avec ce résultat, il a aidé Mercedes à certifier son septième titre de constructeur consécutif.



Bottas est content de l’effort qu’il a fait aujourd’hui et assure que son départ a été bon. Cependant, la pièce qu’il a frappée en début de course a endommagé son W11 et lui a fait perdre du rythme. Il a perdu sa position contre Lewis Hamilton par stratégie et a dû se concentrer sur le maintien de Max Verstappen derrière.

“J’ai fait un bon effort aujourd’hui. J’ai bien commencé, mais au septième tour, il y avait un morceau lâche. J’ai essayé de ne pas le dépasser, mais je n’ai pas pu et j’ai endommagé la voiture. Ensuite, c’était difficile de la conduire”, Bottas n’a rien reconnu. plus sortir de la voiture.

Le Finlandais s’est concentré sur ne pas perdre sa position face à Verstappen, mais n’a pas été en mesure de le garder derrière. Cependant, celui des Pays-Bas a subi un accident suite à une crevaison et a retrouvé la deuxième place. Valtteri est content de son week-end et espère continuer dans la même veine dans deux semaines en Turquie.

“J’ai essayé de ne pas laisser Max m’arriver avant son accident. Malgré tout, c’était un bon week-end. Maintenant, nous allons en Turquie”, conclut Valtteri.

Avec ce finaliste et la victoire de Hamilton, les options de titre de Bottas sont vraiment minuscules, derrière 85 avec seulement 104 à gagner. Le Finlandais pour retarder l’alirón de son coéquipier en Turquie devra le mener de huit points, ce qu’il obtiendrait oui ou oui en cas de victoire de la course et de faire le tour le plus rapide.

