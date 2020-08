Date publiée: 25 août 2020

Nico Hulkenberg estime que ce n’est qu’une « question de temps » avant que Mick Schumacher ne rejoigne la Formule 1 et attend avec impatience la perspective de le piloter.

Le fils du septuple champion du monde – le 25 août marquant le 29e anniversaire depuis que Michael Schumacher a fait ses débuts en Formule 1 au Grand Prix de Belgique 1991 avec la Jordanie – a gravi les échelons juniors et en est actuellement à sa deuxième saison avec Prema Racing en F2.

Le joueur de 21 ans, qui fait partie de la Ferrari Drivers ‘Academy, a remporté jusqu’à présent quatre podiums dans le calendrier 2020 révisé et occupe la 5e place du classement du Championnat du monde avec 79 points.

Et un Hulkenberg impressionné, qui est également à la recherche d’un chemin dans la Formule 1, pense qu’il s’agit maintenant de savoir quand plutôt que si Mick Schumacher franchit le pas vers l’apogée du sport automobile.

« Ce n’est qu’une question de temps avant que Mick n’apparaisse en Formule 1 », a déclaré Hulkenberg lors du salon AvD Motorsport Magazine.

« J’ai déjà été sur la piste avec Michael et j’aimerais aussi courir avec Mick. »

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, garde un œil vigilant sur Mick Schumacher et il semble qu’il l’ait désigné pour un passage dans l’une des plus petites équipes de F1.

« Il se débrouille très bien en Formule 2 cette saison », a déclaré Binotto par Bild.

«Sa tâche était de s’améliorer et de progresser. C’est ce qu’il fait. Ce que nous allons faire avec lui l’année prochaine, nous en discuterons bientôt avec lui.

«Je pense que la prochaine étape logique serait de commencer avec une petite équipe de Formule 1 où il pourra tout savoir. Ensuite, il peut avancer lentement.

Compte tenu des relations de Ferrari avec Alfa Romeo et Haas, ce seront les deux options les plus réalistes pour Schumacher si 2021 est l’année où il fait ses débuts en Formule 1.

Ces deux équipes peuvent également intéresser Hulkenberg, qui veut un siège à plein temps en Formule 1 et non un rôle de pilote de réserve.

« Personnellement, je ne me vois pas dans le rôle de pilote de réserve », a déclaré Hulkenberg.

«Je me suis assis dans un cockpit de course pendant dix ans et je me suis tenu aux feux de départ, donc accepter un pas en arrière sans trop de chances de revenir n’a pas de sens pour moi. Ce n’est pas la voie que je veux emprunter. »

