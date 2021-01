Augmentez la distance de sécurité et conduisez aussi doucement que possible

Les feux du véhicule doivent être en parfait état avant la pire visibilité de cette période de l’année

L’hiver apporte avec lui les conditions météorologiques les plus rudes, précisément celles qui sont les pires adversaires des pilotes. Au cours des prochains jours, une vague de froid polaire devrait envahir le pays, il est donc conseillé de suivre plus que jamais les conseils suivants.



Les conditions météorologiques extrêmes qui se produisent l’hiver ils sont un problème sur la route, c’est pourquoi des précautions extrêmes doivent être prises à la fois avec l’entretien de la voiture et avec la conduite elle-même. Les principaux conseils à suivre, notamment face à la vague de froid qui commence à envahir le pays, sont les suivants:

Vérifiez le véhicule avant de partir en voyage

En hiver, il est conseillé de mettre un accent particulier sur le système de refroidissement, voir le niveau de liquide antigel et remplir le liquide lave-glace Si nécessaire. Il est également essentiel que l’éclairage soit en parfait état de magazine, à la fois pour nous voir et pour être vu.

Conduisez en douceur et maintenez une distance de sécurité

Notre vitesse et notre façon de conduire seront conditionnées par le type de temps auquel nous devons faire face. La distance de sécurité doit être plus grande que d’habitude, car le froid fait diminuer l’adhérence de la route, encore plus s’il pleut ou s’il neige. Les manœuvres doivent également être effectuées de la manière la plus fluide possible pour éviter de perdre en stabilité.

Utilisation de chaînes ou de pneus d’hiver

Si nous fréquentons les zones de montagne, il est conseillé d’utiliser des pneus hiver, qui offrent des performances beaucoup plus élevées que les pneus été dans les zones où les températures sont très basses. De plus, on évite le processus fastidieux de montage des chaînes, un système qui peut être idéal si l’on ne fréquente pas les endroits où les routes présentent un état de glissement constant. Oui, c’est important savoir les mettre avant d’en avoir besoin et soyez clair sur la façon de conduire avec eux.

Il est recommandé pendant ces dates froides de porter un Lanterne dans la voiture, quelques couvertures, des vêtements chauds qui comprend un réflecteur et un grattoir pour enlever la glace des cristaux congelés. Il ne faut pas non plus oublier de recharger complètement la batterie des téléphones portables en partant au cas où nous serions obligés de passer un appel en cas de problème.

En plus de ces conseils, nous vous recommandons de consulter les spéciaux suivants que nous effectuons à l’époque pour conduire sans problèmes majeurs dans des situations météorologiques défavorables spécifiques:

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard