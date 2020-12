Le Circuit Ricardo Tormo de Valence accueillera le test final du GT World Europe Sprint les 25 et 26 septembre.



SRO, le promoteur de ce championnat et des catégories GT les plus importantes, l’a officiellement annoncé, comblant ainsi l’écart que le calendrier 2021 présentait lors de sa présentation. Le championnat de sprint comprendra cinq manches. Les rendez-vous de Brands Hatch, Magny-Cours, Zandvoort et Misano précéderont Cheste. Cinq autres courses, dont les 24 Heures de Spa et l’une des trois heures à Barcelone, composent la spécialité «Endurance» – Résistance -.

En quelque sorte, ce sera un retour de la catégorie à Valence puisqu’en 2004, il y a 17 ans, la piste accueillait la deuxième manche du championnat alors dénommée FIA ​​GT Championship, qui était déjà organisée par SRO, la société de Stéphane Ratel. Une belle prouesse pour l’équipe Circuit, emmenée par Gonzalo Gobert, et qui sera probablement son test vedette en matière de quatre roues.

Avec cette annonce, le GT World Challenge Europe organisera deux événements en Espagne. Quinze jours après la course levantine, la traditionnelle date de clôture de la saison se tiendra à Barcelone, qui retrouvera cette année son statut de Résistance – Endurance – et sera la cinquième et dernière course de cette spécialité.

En célébrant leurs deux dernières courses en Espagne, les équipes sont ainsi facilitées leur logistique. Seule l’Italie a également deux courses.

CALENDRIER 2021 GT WORLD CHALLENGE EUROPE

11-12 mars – test au Paul Ricard avr. 16-18 – Monza (Endurance) Mai. 1-2 – Brands Hatch (Sprint) Mai. 7-9 – Magny-Cours (Sprint) Mai. 28-30 – Paul Ricard (Endurance) 18-20 juin – Zandvoort (Sprint) 22-23 juin – Test à Spa 2-4 juillet – Misano (Sprint) 29 juillet-août. 1 – Total 24 Heures de Spa (Endurance) 3-5 sept. – Nürburgring (Endurance) 25-26 sept. – Valence (Sprint) 8-10 oct. – Barcelone (Endurance)

