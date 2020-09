Bon départ pour l’équipe Mercedes AMG sur le circuit de Spa-Francorchamps en signant les meilleurs temps avec leurs pilotes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. La différence entre les «flèches noires» n’était que de 0,069 s.

Très proche de la Mercedes, Max Verstappen de Red Bull a terminé à seulement 0,081 s, montrant que l’équipe autrichienne fait un pas en avant, surtout dans les lignes droites où elle manquait de puissance.

Bon travail de Racing Points avec Sergio Pérez et Lance Stroll, terminant quatrième et cinquième à 0,136 et 0,375. Le Mexicain se porte toujours bien sur cette piste belge.

La sixième fois a été laissée à Alexander Albon de Rdb Bull, suivi par Esteban Ocon de Renault, Carlos Sainz de McLaren, Daniel Ricciardo de Renault et Lando Norris de McLaren.

Un pas en avant d’AlphaTauri avec Daniil Kvyat et Pierre Gasly aux onzième et douzième records, suivis par Kimi Räikkönen d’Alfa Romeo, qui était d’ailleurs le meilleur avec le groupe motopropulseur Ferrari à la treizième fois.

Le rythme des Ferrari à Spa est inquiétant. Le vainqueur de l’année dernière, Charles Leclerc et son partenaire Sebastian Vettel, ont terminé respectivement 14e et 15e. Pour achever ce moment difficile, les groupes motopropulseurs de cette marque dans les Haas de Kevin Magnussen et Romain Grosjean, ainsi que dans l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi, ont eu des problèmes.

Finalement, les Williamses de Nicholas Latifi et George Russell ont terminé avec le seizième et dix-septième temps.

La température ambiante à Spa était de 16 ºC alors que dans l’asphalte elle atteignait à peine 21 ºC. Les pilotes ont testé les composés C2 dur, C3 moyen et C4 doux, ce dernier avec plus de roulement dans la partie finale.

A 15h00 de Spa-Francorchamps, la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique débutera par Diffusion en direct de F1Latam.com.

Heures dans tous les pays.

C’était l’époque:

GP de Belgique – Test gratuit 1

Pos.

Pilote

Équipe

Nac.

Temps

Écart

Se tourne

un événement

une

V. Bottas

Mercedes

FIN

1: 44,493

-.—

18

deux

L. Hamilton

Mercedes

GBR

1: 44,562

+0,069

17

3

M. Verstappen

Taureau rouge

HOL

1: 44,574

+0,081

vingt

4

S. Pérez

Point de course

MEX

1: 44 629

+0,136

22

5

L. Promenade

Point de course

CHIEN

1: 44 868

+0,375

22

6

A. Albon

Taureau rouge

TAI

1: 45,049

+0,556

22

7

E. Ocon

Renault

FRA

1: 45 099

+0,606

vingt

8

C. Sainz

McLaren

ESP

1: 45.222

+0,729

24

9

D. Ricciardo

Renault

AUS

1: 45,225

+0,732

vingt et un

dix

L. Norris

McLaren

GBR

1: 45,274

+0,781

28

Onze

D. Kvyat

AlphaTauri

RUS

1: 45.447

+0,954

25

12

P. Gasly

AlphaTauri

FRA

1: 45,503

+1 010

17

13

K. Räikkönen

Alfa Romeo

FIN

1: 45 704

+1,211

19

14

C. Leclerc

Ferrari

LUN

1: 45 759

+1 266

18

quinze

S. Vettel

Ferrari

ALE

1: 46,179

+1 686

quinze

16

N. Lafiti

Williams

CHIEN

1: 46,488

+1 995

19

17

G. Russell

Williams

GBR

1: 46,570

+2 077

vingt et un

NC

K. Magnussen

Haas

VACARME

-: –.—

-: –.—

une

Intemporel

NC

R. Grosjean

Haas

FRA

-: –.—

-: –.—

deux

Intemporel

NC

A. Giovinazzi

Alfa Romeo

ITA

-: –.—

-: –.—

deux

Intemporel

Observer:

* Heures dans tous les pays