Nous allons voir Vergne, double champion de Formule E, dans un nouveau poste

Chadwick, champion de la série W, vivra sa première expérience hors route

C’est en 2012 qu’Alejandro Agag s’est réuni pour la première fois dans un café parisien avec le président de la FIA, Jean Todt, et lui a présenté son idée d’un championnat 100% électrique sur une serviette en papier. Il a beaucoup plu depuis. Désormais, la Formule E a non seulement sa propre identité, mais Agag est allé plus loin et a commencé à concevoir un championnat tout-terrain avec des SUV électriques.



Le championnat a vu le jour sous le nom d’Extrême E et fêtera sa première saison l’année prochaine. Plusieurs équipes et entrepreneurs ont confirmé leur présence dans cette nouvelle catégorie, parmi lesquels Veloce Racing. SoyMotor.com a pu interviewer en exclusivité deux représentants de l’équipe: Jean-Éric Vergne, qui avec Adrian Newey en est le fondateur, et le pilote Jamie Chadwick.

Un facteur clé dans l’entrée de Veloce Racing est de soutenir l’objectif d’Extreme E de rendre le monde entier conscient des dangers qui provoquent la pollution environnementale sur la planète et de sensibiliser pour améliorer ces environnements.

VERGNE

En 2021, le double champion de Formule E aura deux rôles différents: il continuera à rivaliser avec DS Techeetah dans le championnat électrique et dans d’autres catégories, mais il servira également de chef d’équipe.

«C’est un nouveau défi très excitant! Ce n’est pas le genre de travail auquel je suis habitué, mais cela élargira mes compétences», a déclaré Jean-Éric.

“J’ai travaillé avec suffisamment d’équipes dans une variété de championnats, j’ai observé leur fonctionnement interne et je pense que cela m’aidera à diriger Veloce Racing”, at-il ajouté.

“Nous avons vu comment les pilotes à la retraite ont la capacité de diriger des équipes, de nombreuses qualités se traduisent entre les deux rôles, mais je n’ai pas encore l’intention de raccrocher mon casque”, a-t-il insisté.

Le pilote français connaît le projet Extreme E depuis deux ans et à partir de ce moment, il s’est engagé dans son développement, en collaborant à la formation de son équipe. Il soutient que la mobilité électrique est, dans une large mesure, l’avenir du sport automobile et cela le conduit à être impliqué dans le premier championnat hors route électrique en tant que directeur et non en tant que pilote. Jean-Éric explique pourquoi il a pris cette décision.

“Je ne savais pas quand ni comment, mais je savais que Veloce allait se développer dans le monde réel, donc cela semblait être l’opportunité parfaite. Nous avons invité Adrian Newey à rejoindre le projet et tout s’est mis en place”, nous dit Vergne.

«J’ai vraiment aimé conduire la voiture aux Châteaux de Lastours, mais j’ai l’intention de concourir en Extreme E l’année prochaine. Si je participe, je veux gagner. Je devrais m’entraîner beaucoup et passer tout mon temps à apprendre un tout nouveau style de conduite pour me confronter à moi-même. aux pilotes expérimentés en rallye et rallycross », a indiqué.

L’Extreme E fonctionnera dans des environnements éloignés gravement endommagés par l’homme. Les épreuves dureront trois jours au format élimination directe. Vergne, enfin, a dédié un message à tous les fans avec ce qu’ils peuvent attendre de ce championnat.

“Ce sera un spectacle incroyable. Super voitures, pilotes et rivalités. La catégorie est absolument faite pour la télévision, donc ça devrait être très excitant! Certains des endroits que nous allons visiter sont nouveaux dans le sport automobile et ils sont tous extrêmes! ! “, a souligné.

“Je pense que ce sera très différent de tout type de compétition que nous avons vu auparavant et, personnellement, je veux vraiment commencer!”, A déclaré le Français pour conclure.

CHADWICK

Le pilote britannique est très heureux de rejoindre Extreme E et Veloce Racing en particulier. En charge du développement de la Williams F1 et championne de la Série W, elle apportera son expérience en monoplace. Mais qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre l’Extreme E?

«Être capable de sensibiliser les gens à la pollution dans le monde et que la structure est orientée vers l’égalité des sexes ont été des facteurs de grande importance dans la prise de décision. La conscience du changement climatique qui apporte cet aspect environnemental à un sport qui ne le fait pas a la meilleure réputation est quelque chose qui me tient à cœur », a indiqué.

Jamie nous a parlé de l’Odyssey 21, de ses caractéristiques techniques et aussi de son adaptation pour rivaliser dans différents paysages comme les glaciers, les jungles ou les déserts.

“L’Odyssey 21 est une vraie bête! Quelque chose loin de tout ce que j’avais l’habitude de conduire. Il s’agit d’un eSUV à quatre roues motrices pour que vous puissiez distribuer la puissance comme vous le souhaitez. Le principal est ses 500 chevaux, conduire une voiture comme celle-ci dans les endroits où nous allons sera le plus grand défi », a-t-il déclaré.

“Tout ce que j’ai fait a toujours été assez constant en termes de conditions, mais ici il y aura tellement d’inconnues et de nouveaux défis, surtout avec les lieux, nous n’avons aucune idée des défis qui vont apparaître”, a-t-il ajouté.

Veloce Racing n’a pas encore annoncé le partenaire de Chadwick. Son expérience nulle dans les compétitions tout-terrain nécessitera un partenaire un peu plus expert pour pouvoir s’entendre lors de l’information des ingénieurs sur la configuration du SUV électrique.

“Je pense que le principal avec n’importe quel coéquipier est d’avoir une très bonne ligne de communication ouverte. Nous allons tous les deux contribuer beaucoup de commentaires, nous devons donc amener la voiture et l’équipe dans la même direction”, a-t-il déclaré.

“Compte tenu de mon manque relatif d’expérience en course hors route, je pense qu’il est important que mon coéquipier soit quelqu’un dont je puisse apprendre et acquérir de l’expérience”, a-t-il déclaré.

Nous sommes à un an du X Prix en Patagonie Argentine et Jamie voulait envoyer un message au public hispanique. “Vous devez absolument nous voir! Je pense que l’Extreme E sera un défi complètement nouveau pour tout le monde et surtout, ce sera un grand spectacle. Pour nous, la course en Argentine sera incroyable, un hôte formidable pour une course incroyablement excitante à regarder,” il a a partagé Chadwick pour terminer.

La saison inaugurale d’Extreme E démarre en Arabie Saoudite du 20 au 21 mars 2021 dans un calendrier de cinq événements qui culmineront en Argentine les 11 et 12 décembre.

