Jos Verstappen pense que son fils pourrait faire de Red Bull une meilleure voiture qu’elle ne l’est en réalité

En ce qui concerne Hamilton, il a déclaré que vous ne pouvez pas gagner sans une voiture dominante

Jos Verstappen pense que son fils, Max, est capable d’élever Red Bull au-dessus de ses capacités après ce qui a été vu en 2020, au point où le Néerlandais doute que la voiture Red Bull – deuxième de la Coupe du monde en 2020 – C’était à la hauteur de la Ferrari – sixième l’année dernière.



Red Bull a terminé deuxième du championnat des constructeurs en 2020 avec 319 points, dont Max Verstappen a obtenu 67%. Jos Verstappen assure que son fils serre le potentiel de la voiture à un tel niveau que vous ne saurez jamais quelle est la capacité réelle de Red Bull. Il assure que ce pourrait être une voiture pire que la Ferrari.

“Max roule toujours à 110%. En conséquence, nous ne savons pas vraiment à quel point la voiture est bonne ou mauvaise, peut-être que notre voiture est pire que Ferrari. C’est possible, personne ne le sait”, a souligné Jos dans une interview avec le Magazine néerlandais Formule 1.

Le moyen le plus raisonnable de découvrir les capacités de Verstappen, dit Jos, est de faire une comparaison avec ses coéquipiers. Il ne pense pas qu’Alexander Albon, l’ancien coéquipier de son fils, a si mal fait dans le passé, mais que les comparaisons avec Max ont fait des ravages: “La seule chose que vous pouvez faire est de comparer Max avec son coéquipier et Albon n’était pas si mal non plus. mauvais en karting et dans d’autres catégories, il a bien fait. Mais cette année, il a eu un problème par rapport à Max », a-t-il déclaré.

De plus, il affirme que Lewis Hamilton est du même profil de pilote que son fils: “C’est la même chose que ce que j’ai dit à propos de Max, Hamilton est incroyablement bon. Même dans la façon dont il rivalise avec son coéquipier”, a cité Jos. .

Mais il se souvient aussi qu’avant qu’Hamilton fasse le saut vers Mercedes et ait une voiture dominante, il n’avait pas passé un si bon moment avec McLaren. Jos explique que soit vous avez une voiture gagnante, soit vous ne devenez pas champion du monde.

“Tout a fonctionné avec Hamilton chez Mercedes. Nous avons vu comment McLaren a eu quelques années pendant lesquelles les choses ne se sont pas bien passées pour lui. Vous ne devenez pas champion du monde si vous n’avez pas d’équipe ou de voiture gagnante”, a-t-il précisé.

Quand il s’agit de mettre hypothétiquement Verstappen et Hamilton au même niveau dans la même équipe, Jos irait bien. En fait, il pense que c’est ce à quoi s’attendent tous les fans.

“Cela ne me dérangerait pas que Max partage une équipe avec lui. Je pense que ce serait une très bonne chose et que le monde entier attend que cela se produise”, at-il ajouté.

