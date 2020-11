Wolff dit que Red Bull n’est pas à la hauteur du pilote néerlandais

Verstappen a presque trois fois plus de points que son coéquipier

Toto Wolff, chef de l’équipe Mercedes, assure que le talent de Max Verstappen est au-dessus du niveau de son Red Bull. L’Autrichien avoue aimer voir Verstappen près de ses deux pilotes tous les dimanches.



Max Verstappen a fait un travail impeccable depuis le début de la saison et Toto Wolff le sait. Le pilote néerlandais a réussi à suivre le sillage de la Mercedes à chaque Grand Prix et nous avons l’habitude de voir sa voiture à côté de celles de l’équipe allemande.

Wolff souligne la grande capacité de Verstappen à obtenir encore plus que ce que Red Bull est capable de faire. “Max va très bien. Comment dire? Conduisez mieux que la voiture n’en est capable. Chaque week-end, nous voyons trois amis devant. Il sait toujours y rester », a admis Toto Wolff, responsable de l’équipe Mercedes, dans des déclarations au journal De Telegraaf.

Et c’est que les chiffres du pilote cette saison sont quelque chose à souligner. Hormis les courses où il a dû abandonner, Verstappen a toujours été sur le podium. Il est troisième de la Coupe du monde, seulement derrière la Mercedes et est responsable de 162 des 226 points de l’équipe Red Bull.

De plus, il a une différence de 67 points avec le quatrième classé, Daniel Ricciardo, et 98 points sur son coéquipier Alexander Albon.

Pour 2021, Toto Wolff prédit que l’équipe autrichienne sera plus compétitive grâce aux efforts de Honda pour terminer son cycle en Formule 1 de la meilleure des manières.

“Je pense que Honda veut bien conclure sa dernière année en tant que fournisseur de moteurs et sera plus motivé. Cela s’appliquera également à Red Bull. Et, enfin et surtout, également à Max”, a déclaré Wolff pour conclure.

