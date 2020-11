Celui des Pays-Bas se concentre uniquement sur trois week-ends solides

De l’Autriche, il a réalisé qu’ils n’allaient pas se battre avec Mercedes

Cherche ce week-end le premier podium de Red Bull à Bahreïn à l’ère hybride

Max Verstappen dit qu’il n’a aucun intérêt pour le finaliste. L’homme de Red Bull est clair que son seul objectif dans ces trois derniers GP est d’avoir des week-ends solides et de sortir avec de bons résultats de chacun d’entre eux.



Verstappen combat actuellement Valtteri Bottas pour la deuxième place de la Coupe du monde. La différence entre les deux est de 27 points après la Turquie, mais Max lui-même indique clairement que cela ne le dérange pas du tout d’être deuxième ou troisième. Il affirme qu’il sera heureux s’il fait trois bonnes courses à Bahreïn et à Abu Dhabi, quel que soit l’endroit où il termine en Coupe du monde.

“Cela ne me dérange pas d’être deuxième ou troisième, je veux juste avoir de bons résultats. Cela signifie que si je termine troisième mais que j’arrive à terminer l’année avec de bonnes courses, je serai heureux”, a reconnu Verstappen.

Verstappen reconnaît qu’il était clair pour lui du GP d’Autriche qu’ils n’étaient pas assez rapides pour combattre Mercedes pour le titre. Celui des Pays-Bas indique qu’ils travaillent toujours dur pour rattraper les flèches d’argent, mais ils n’ont toujours pas trouvé la raison de cet inconvénient.

«Dès la première course, il était clair que nous étions trop loin. Nous ne savons pas pourquoi, si nous savions que nous aurions déjà changé certaines choses. Nous travaillons tous dur, mais le reste des équipes le font aussi. Nous essayons de rattraper Mercedes, mais pas nous savons pourquoi ils sont supérieurs », a-t-il ajouté.

“Nous avons besoin de plus d’adhérence et de plus de puissance, au fond, mais ici, vous n’avez jamais assez d’adhérence ou assez de puissance semble-t-il”, ironise-t-il.

Red Bull arrive désormais à Bahreïn, aux côtés de Monza, le seul circuit où ils n’ont pas réalisé de podium de toute l’ère hybride. Le meilleur résultat des hommes de Milton Keynes est une quatrième place obtenue par lui en 2019 et par Daniel Ricciardo en 2014. Verstappen est confiant de mettre fin à la séquence de défaites de cette équipe cette année, comme il l’a fait à Sotchi il y a deux mois.

“Il est toujours difficile de savoir comment se dérouleront ces GP en raison des conditions qui y seront. J’ai déjà essayé de nouvelles pièces de la voiture et elles sont positives. J’ai hâte de retourner à Bahreïn, et cette année nous arrivons avec plus d’informations sur nos voitures par rapport aux années précédentes, il va falloir voir comment on va, mais j’espère que ce sera un bon week-end », a commenté le 33 pour terminer.

