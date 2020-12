Le Néerlandais Max Verstappen a réalisé le meilleur temps (1: 36.251) lors de la dernière séance d’essais du Grand Prix d’Abu Dhabi, accompagné de son coéquipier Alexander Albon. Bien sûr, la différence entre les Red Bulls est encore grande: une demi-seconde.

Les voitures autrichiennes ont été suivies par les pilotes Renault Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, tous deux à 0,6 seconde de Max Verstappen, suivis par Lando Norris de McLaren, Lewis Hamilton de Mercedes, Lance Stroll de Racing Point, Carlos Sainz de McLaren, Valtteri Bottas de Mercedes et Sergio Pérez de Racing Point, clôturant le top 10.

La différence entre Albon à la deuxième place et Pérez à la dixième place n’est que de 0,4 s, ce qui montre à quel point le classement peut être serré, bien que dans le cas du pilote mexicain, il ne forcera pas sa voiture puisqu’il commencera la course par le bas de gril en raison de multiples modifications apportées au bloc d’alimentation.

Daniil Kvyat d’AlphaTauri a terminé à la onzième place. Derrière lui, Charles Leclerc de Ferrari, Pierre Gasly d’AlphaTauri, Sebastian Vettel de Ferrari, George Russell de Williams, les Alfa Romeos d’Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen de Haas et clôturant le groupe, Nicholas Latifi de Williams et Pietro Fittipaldi de Haas.

Les pneus tendres ont été testés tout au long de la séance. Seuls Lando Norris et Lance Stroll ont tourné au début avec les médias.

À 17h00, les qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi commenceront par Diffusion en direct de F1Latam.com.

GP d’Abu Dhabi – Test gratuit 3

Pos. Pilotes Equipe Nationale Tours de Temps Intervalle Epreuve 1 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 36.251 -.— 16 2 A. Albon Red Bull TAI 1: 36.752 +0.501 15 3 D. Ricciardo Renault AUS 1: 36.877 +0.626 12 4 E. Ocon Renault FRA 1: 36.899 +0.648 15 5 L. Norris McLaren GBR 1: 36.994 +0.743 13 6 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 37.012 +0.761 16 7 L. Stroll Racing Point CAN 1: 37.030 +0.779 16 8 C. Sainz McLaren ESP 1: 37.068 +0.817 12 9 V. Bottas Mercedes FIN 1: 37.085 +0.834 16 10 S. Pérez Racing Point MEX 1: 37.227 +0.976 13 11 D.Kvyat AlphaTauri RUS 1: 37.266 +1.015 17 12 C. Leclerc Ferrari MON 1: 37.270 +1.019 14 13 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 37.371 +1.120 18 14 S. Vettel Ferrari ALE 1: 37.728 +1.477 16 15 G. Russell Williams GBR 1: 37.886 +1.635 16 16 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 37 900 +1 649 16 17 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 38 269 +2 018 16 18 K. Magnussen Haas DIN 1: 38 457 +2 206 14 19 N. Lafiti Williams CAN 1: 38 765 +2 514 17 20 P. Soutien-gorge Fittipaldi Haas 1: 39,159 +2,908 15