Max Verstappen a dit qu’il était «dommage» de venir sur une «piste incroyable» comme Spa et de devoir passer la majeure partie des 44 tours de course à gérer ses pneus.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, pilote Red Bull et les trois meilleurs finisseurs, ont déclaré avoir passé la majeure partie du Grand Prix de Belgique à gérer leurs pneus pour s’assurer qu’ils parcouraient la distance de course en ne réalisant qu’un seul arrêt au stand obligatoire.

«Sur le pneu dur, j’essayais de suivre Valtteri, mais ensuite ils lui ont dit d’accélérer, alors j’ai perdu un peu de terrain», a expliqué Verstappen. «À partir de là, à un moment donné, avec environ 10 tours à faire, j’ai commencé à avoir de très mauvaises vibrations sur les pneus, puis j’ai commencé à avoir beaucoup de sous-virage.

«Alors nous avons discuté de faire un arrêt au stand mais j’avais Daniel [Ricciardo] dans ma fenêtre d’arrêt au stand, alors j’ai dit «allons au bout et je vais le gérer».

«C’est dommage, c’est une piste tellement incroyable et vous ne pouvez pas vraiment pousser. C’était donc assez ennuyeux, pour être honnête. C’est dommage, j’aime vraiment piloter ici et honnêtement, nous avons fait 44 tours, donc nous n’avons probablement pas aimé que 38 d’entre eux gèrent beaucoup. Ce n’est donc pas le plus excitant aujourd’hui. «

Les trois podiums ont dû faire face à une perte de performance des pneus dans la phase finale de la course après avoir couru 33 tours sur les pneus à gomme dure après avoir piqué plus tôt que prévu sous la voiture de sécurité.

«Ce n’est pas particulièrement excitant, comme l’a dit Max», a convenu Hamilton.

«C’est un circuit à vitesse moyenne-élevée, donc il y a beaucoup de force qui passe par ces pneus. Et, vous savez, ils nous permettent de faire ces arrêts. En fin de compte, nous perdons tellement de temps dans les arrêts aux stands. Ce n’est pas si excitant de devoir réussir à parcourir la distance à chaque fois. Ce n’est pas quelque chose que j’apprécie particulièrement. »

Verstappen estime que la perte de position sur la piste due à des arrêts supplémentaires, associée à l’effet d’air sale derrière d’autres voitures, signifie que les équipes choisiront souvent de s’en tenir à des stratégies d’arrêt unique, ce qui rend la gestion des pneus plus critique.

«Ils nous ont laissé faire un arrêt et puis aussi les voitures, vous savez. C’est tellement difficile à suivre », explique Verstappen. «Je pense donc que les deux vous incitent vraiment à pousser pour cet arrêt.»

