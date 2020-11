Max propose à Imola de remplacer Hanoi en 2021

Celui de Red Bull éliminerait certains itinéraires actuels du calendrier

La Formule 1 a annoncé il y a quelques semaines son calendrier provisoire pour la saison 2021 et il y a une inconnue: le quatrième rendez-vous n’a toujours pas de lieu. Le GP du Vietnam a été impliqué dans une affaire de corruption et la classe reine est à la recherche d’une piste qui puisse remplacer Hanoi. Max Verstappen est clair sur le genre de piste que ce serait si cela dépendait de lui.



Verstappen est heureux que cette 2020, la classe reine soit revenue sur les circuits de la vieille école dans une saison particulièrement difficile. Le gars de Red Bull aime tellement ces types de pistes qu’il en désigne certaines pour combler le vide laissé par Hanoi. De plus, il a révélé qu’il aimerait qu’il y ait plus de Grand Prix sur ce type de piste et que certains des actuels disparaîtraient.

“Nous avons eu de bonnes courses. Portimao a été formidable, mais j’espère que nous aurons un peu plus d’adhérence si jamais nous revenons. Imola était bonne. Je pense que la piste était très ancienne. Nürburgring Je l’ai aimé aussi, donc il y en a quelques-uns. cela pourrait remplacer certaines courses que nous avons maintenant sur le calendrier », a déclaré Max dans des déclarations recueillies par MotorsportWeek.com.

Le 33 a voulu se mouiller et a évoqué quel serait le circuit qu’il inclurait à la place de Hanoi et en a également expliqué les raisons. Cependant, il a été réaffirmé que le calendrier devrait changer substantiellement et revenir à l’essentiel au lieu d’ajouter d’autres nominations.

“Je déciderais pour Imola, qui est un peu plus old school. Dans certaines courbes, vous allez au gravier; Donc, si vous partez longtemps, vous êtes absent. J’irais pour celui-là pour cette raison, même si le Mugello était super aussi. Il est difficile d’en décider un mais, comme je l’ai dit, il vaut mieux supprimer certains de ceux que nous avons maintenant et les ajouter“, A exprimé Max pour conclure.

