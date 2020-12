Red Bull double, avec Albon à une demi-seconde de Verstappen

Les pilotes Renault se sont classés troisième et quatrième

Mercedes cache ses lettres, elles n’ont pas amélioré leur temps d’hier

Le groupe du milieu, très serré comme d’habitude; Sainz a été huitième

Max Verstappen a mené une troisième séance d’essais libres à faible activité au GP d’Abu Dhabi en 2020. Le pilote Red Bull a battu certaines Mercedes qui ont caché leurs cartes pour les qualifications. Le groupe du milieu, encore très serré avec onze pilotes en moins d’une demi-seconde.



La séance a débuté dans des conditions très différentes de celles de FP 2. Le décalage horaire par rapport aux qualifications et à la course fait que FP1 et FP3 ne sont pas entièrement représentatifs à Abu Dhabi car le soleil réchauffe beaucoup le circuit; Au début de la séance, l’asphalte était à 37 ° C.

Précisément pour cette raison, aucun pilote n’a pris la piste pendant les 15 premières minutes. Le responsable de l’inauguration de la piste était cette fois Nicholas Latifi, et nous avons dû attendre plus de 20 minutes pour voir le premier chrono, un 1’39”812 réalisé par le Canadien de Williams.

Au fur et à mesure que la session progressait et que les conditions commençaient à s’améliorer, l’activité a été «en crescendo». C’est à ce moment-là qu’il y a eu une «bousculade» dans le Pit-Lane. Lewis Hamilton a été l’un des premiers “ coqs ” à sortir, mais a dû interrompre son premier tour en douceur après le virage 1.

Valtteri Bottas a bouclé une première mi-temps assez discrète avec des softs, 1’38”034, immédiatement améliorés par Lando Norris et Alexander Albon, qui a terminé premier avec un temps de 1’37”536. Cependant, lorsque Max Verstappen est sorti, il a remporté la première place avec un record de 1’37”175.

Carlos Sainz a été le dernier pilote à sortir de la voie des stands. Le cavalier madrilène l’a fait quasiment au bord de l’équateur de la séance et, utilisant un nouveau train de pneus tendres, il s’est placé en huitième position provisoire avec un temps de 1’38”080, neuf dixièmes derrière la tête.

Avec le premier train de pneus, Hamilton a fait une troisième tentative dans laquelle il s’est amélioré à 1’37”307 pour se classer deuxième, mais n’a pas réussi à améliorer Verstappen. De plus, le Néerlandais est également revenu en charge avec le premier match pour établir la référence à 1’36”734 – c’était déjà son meilleur temps du week-end.

Il restait encore un deuxième train de pneus tendres à presser, et la Mercedes a décidé de prendre la piste bientôt. Dans cette situation, Valtteri Bottas a réussi à s’améliorer à 1’37”225 et Lewis Hamilton a bouclé son tour à 1’37”012, ils n’ont donc pas battu Verstappen et étaient encore loin des records d’hier.

Max Verstappen est sorti par la suite et n’était qu’à 11 millièmes de son meilleur temps lors de sa première tentative avec la deuxième série de softs. Cependant, dans les dernières mesures de la séance, il a fait une nouvelle tentative sur le sixième tour de pneus et amélioré à 1’36”251 pour rester avec le meilleur temps de la séance.

A noter que le Néerlandais a été le seul à battre le meilleur temps des Essais Libres 2, établis hier par Bottas. Alexander Albon a terminé deuxième cette fois, à une demi-seconde de son coéquipier, et la Renault a été «la meilleure des autres» aux troisième et quatrième positions.

Mais il faut aussi noter que les Mercedes ont préféré garder leurs cartes, puisque Lewis Hamilton ne pouvait être que sixième et Valtteri Bottas neuvième, donc l’histoire des qualifications peut être très différente; surtout, lorsque le manteau de la nuit prend de l’importance dans le circuit de Yas Marina.

Lando Norris a une nouvelle fois montré que McLaren avait du rythme à Abu Dhabi en amarrant la cinquième position, même si la différence par rapport à Lance Stroll – septième – ou Carlos Sainz – huitième – est négligeable. Le groupe du milieu, encore très serré: de la troisième à la treizième place, onze pilotes en moins d’une demi-seconde.

