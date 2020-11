Plus de contre-volants et de corrections, mais avec une meilleure adhérence par rapport au FP1

Leclerc est à quatre dixièmes de Verstappen; Bottas, une demi-seconde

Hamilton a souffert d’un manque d’adhérence et a terminé huit dixièmes derrière Verstappen

Carlos Sainz, hors rythme, plus de trois secondes derrière la tête

Max Verstappen a mené la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie de F1 2020. Le pilote Red Bull était encore une fois le plus rapide sur une piste encore peu adhérente, où la Mercedes a souffert et Carlos Sainz était loin. des meilleurs moments.



La deuxième séance d’essais libres a commencé plus froide que la première, plus venteuse et avec des conditions similaires, ce qui s’est traduit par de nouveaux problèmes d’adhérence pour tous les pilotes, du spectacle et un travail limité. Nouvelle session difficile sur un circuit inconnu de beaucoup, dans laquelle les pilotes passent également à côté de l’absence de catégories de support qui engloutissent la piste.

Les responsables de l’inauguration de la piste ont été l’Alfa Romeos. La première mi-temps fut un 1’48”220 d’Antonio Giovinazzi, bientôt amélioré par Valtteri Bottas. Le Finlandais a établi une référence 14 secondes plus vite, mais toujours dix secondes derrière le record de piste.

Carlos Sainz, avec le pneu moyen, signe le cinquième meilleur temps, tandis que Bottas subit une petite sortie de piste. Dans les premières minutes, où tout le monde a roulé sur le médium à l’exception d’AlphaTauri, Grosjean, Giovinazzi, Norris et Ocon – qui ont opté pour le dur -, Max a réussi à se placer leader, mais Charles Leclerc l’a amélioré avec un record de 1’33 ” 429.

Plus tard, Albon est remonté en première position avec un temps de 1’31”916. Toujours en dérapage, mais avec une légère amélioration sur la piste, le Britannique-Thaï a réussi à réduire son temps d’une seconde en passant du pneu moyen au pneu tendre. En parallèle, Mercedes a chargé son W11 de carburant et a commencé à travailler sur de longues distances.

Après la première demi-heure, des pilotes comme les Ferrari, les Williamses et les Kvyat se sont précipités pour monter le soft. Ils ont été les premiers aventuriers, après Albon, à oser sur une piste encore très difficile, dans laquelle le contre-vol et les corrections ont suivi, tout comme en Free 1.

Leclerc a rapporté par radio les premiers signes de veinage sur ses pneus, ce que d’autres pilotes ont également accepté. Malgré cela, la poulie constituait un net pas en avant, avec le Monégasque comme nouveau leader avec un temps de 1’30”751.

A mi-parcours de la séance, les Ferrari ont pris les premières places, avec Vettel quatre dixièmes de seconde derrière Leclerc, avec Albon cinq et la Mercedes et Verstappen plus d’une seconde. Mais peu de visibilité a été laissée aux rouges par les Red Bulls: bientôt Albon démontre à nouveau sa confiance sur cette piste, avec un 1’29”6 inédit, qui le place à nouveau en tête, devant Leclerc et Verstappen.

Au cours des 35 dernières minutes, de nombreux pilotes ont appuyé sur l’accélérateur et Leclerc a réussi à dépasser les Red Bulls avec un 1’28”731. Mercedes a exhorté Hamilton à améliorer ses temps, tandis que le Britannique se plaignait d’un manque d’adhérence. Celui qui a progressé est Verstappen, avec un 1’28”3 avec lequel il surpasse Charles de quatre dixièmes de seconde.

Le dernier quart d’heure, Valtteri a pu se rapprocher de Verstappen à une demi-seconde, tandis que Hamilton souffrait d’un manque d’adhérence et ne pouvait rester que huit dixièmes de seconde derrière la tête. Pendant ce temps, Räikkönen et Kvyat ont surpris avec des tours dans les derniers coups de la séance.

Leclerc a amélioré son temps dans les dernières minutes pour terminer deuxième, quatre dixièmes de seconde derrière Verstappen. La Mercedes a terminé troisième et quatrième, avec Alex Albon cinquième malgré une bonne partie de la séance.

AlphaTauri, Vettel, Stroll et Norris ont complété le Top 10 d’un FP2 atypique, dans lequel Sainz a été hors du rythme, à plus de trois secondes de la tête de grille.

