La piste turque s’est présentée avec une très mauvaise adhérence lors de la première séance

Red Bull double avec Max Verstappen en haut des feuilles de temps

Mercedes a préféré ne pas risquer: Bottas a terminé neuvième et Hamilton quinzième

Carlos Sainz n’a pas pu terminer la séance en raison d’une panne mécanique de sa McLaren

Max Verstappen et Alexander Albon ont mené la première séance d’essais libres du GP de F1 de Turquie 2020. Sur un circuit qui ressemblait à une piste de glace en raison de la mauvaise adhérence avec laquelle il a été présenté ce matin, les Red Bulls ont appuyé à la fin pour scellez un doublet. La Mercedes a décidé de ne pas pousser et Carlos Sainz a eu une panne mécanique.



La Formule 1 est de retour en Turquie après neuf ans et la première séance d’essais libres s’est déroulée dans des conditions difficiles lorsque le feu est passé au vert. La température de l’asphalte n’était que de 18 ° C et les zones étaient encore très humides en raison des pluies tombées ces dernières heures.

Le responsable de l’inauguration de la piste cette fois-ci était Max Verstappen, suivi du «garçon d’anniversaire» Lando Norris et Carlos Sainz. Les pilotes ont convenu par radio que la piste ressemblait à une patinoire, ils sont donc revenus sur la voie des stands et ont attendu un moment de meilleures conditions.

Après un bref drapeau rouge dû à une borne très proche de la piste après avoir été heurté par Charles Leclerc, la séance est revenue à la normale et Valtteri Bottas en a profité pour commencer à rouler sur des pneus durs – les dérapages sur le ‘ patinoire »étaient à l’ordre du jour.

La première fois de Valtteri Bottas était de 1’44”948, ce qui signifiait qu’il était à environ 20 secondes du record de piste. En d’autres termes, une indication des mauvaises conditions de piste et du rythme «calme» que le Finlandais a pris. La marge d’amélioration était énorme, mais il y avait encore un peu d’attente.

A mi-parcours de la séance, le plus remarquable a été une vrille de Pierre Gasly sans conséquences et les nombreuses sorties de piste – également sans conséquences – dues aux conditions difficiles. A ce moment, Carlos Sainz a été invité à retourner aux stands pour essayer de «comprendre» certaines choses dans le moteur.

Dans les dernières minutes avec le premier train de pneus, Max Verstappen a décidé de passer un peu à l’attaque et de réaliser un meilleur temps de 1’41”741 sur le composé Pirelli plus dur. Cependant, ils étaient encore loin des records établis par les voitures de Formule 1 dans le passé.

Pour la deuxième partie de séance, Valtteri Bottas a remplacé un nouveau train de pneus durs et a enchaîné une série de tours rapides, à partir de 1’40”806, pour passer par des temps de 1’40”114, puis 1’39”204 et finalement arrêté le chronomètre à 1’38”915.

Puis Max Verstappen est sorti, également avec du dur, et a d’abord signé un chrono de 1’38”523 pour se hisser en première position; Il a immédiatement composé 1’37”151. Dans le même temps, Carlos Sainz a provoqué la première voiture de sécurité virtuelle du week-end en laissant sa McLaren «garée» en raison d’une panne mécanique.

Au cours des 20 dernières minutes, de nombreux pilotes ont appuyé sur l’accélérateur pour commencer à gagner des sensations sur la piste turque. Les Ferrari ont atteint le sommet des feuilles de temps avec des records de 1’36 ” puis ont chuté à 1’35 ” – Charles Leclerc a fait 1’35 ” 507 et Sebastian Vettel 1’35 ‘ «620–.

Le dernier mot, cependant, serait Red Bull. Alexander Albon semblait vouloir être le leader de cette séance et signer un 1’35”318 en l’absence de quelques minutes, mais ensuite Max Verstappen est apparu avec un dernier tour de 1’35”077 pour porter le cric à l’eau. Enfin, Red Bull double dans une session atypique.

Les Ferrari ont été troisième et cinquième, avec l’AlphaTauri pris en sandwich entre eux; Lando Norris septième et Antonio Giovinazzi huitième. De leur côté, les Mercedes ont décidé de ne pas faire pression dans cette séance et leur meilleure position était la neuvième de Valtteri Bottas – Lewis Hamilton était quinzième. Esteban Ocon complète le «top 10».

