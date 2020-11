Si les deux séances d’hier ont été chaotiques en raison du manque d’adhérence dû au nouvel asphalte d’Istanbul Park, la pratique d’aujourd’hui a été chaotique à cause de la pluie. Là, le Néerlandais Max Verstappen était à nouveau le plus rapide.

La majeure partie de l’activité a eu lieu au début de la séance, lorsque les conditions météorologiques étaient un peu plus clémentes.

Avec un temps de 1: 48.485, le Néerlandais a mené la séance sur pneus intermédiaires et a été 0.945s plus rapide que Charles Leclerc de Ferrari. Le Monégasque a légèrement frappé Esteban Ocon et lui a donné un tour. Cette situation n’est heureusement pas arrivée aux adultes.

Alexander Albon de Red Bull a terminé troisième, Esteban Ocon de Red Bull a terminé quatrième, Lando Norris de McLaren cinquième, Sebastian Vettel de Ferrari sixième, Sergio Pérez de Racing Point septième, Valtteri Bottas de Mercedes huitième, Kevin Magnussen de Haas neuvième et clôturant le sommet 10 Lance Promenade de Racing Point.

La piste démarre et les spins sont multiples. Le plus spectaculaire a été la sortie de Charles Leclerc au virage 5, très proche de la barrière de protection.

Lewis Hamilton de Mercedes n’a fait que trois tours, évitant tout problème avec la voiture. Lui et plusieurs coureurs montent le pneu de pluie extrême.

GP de Turquie – Test gratuit 3

Pos.Pilotes Equipe Nationale Tours de Temps Intervalle Epreuve 1 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 48.485 -.— 6 2 C. Leclerc Ferrari MON 1: 49.430 +0.945 9 3 A. Albon Red Bull TAI 1: 50.059 +1.574 5 4 E. Ocon Renault FRA 1: 53 897 +5 412 9 5 L. Norris McLaren GBR 1: 53 995 +5 510 7 6 S. Vettel Ferrari ALE 1: 54 490 +6 005 14 7 S. Pérez Racing Point MEX 1: 55 577 + 7092 6 8 V. Bottas Mercedes FIN 1: 55.666 +7.181 4 9 K. Magnussen Haas DIN 1: 55.878 +7.393 4 10 L. Stroll Racing Point CAN 1: 56.824 +8.339 5 11 D. Ricciardo Renault AUS 1: 58.475 +9.990 6 12 C. Sainz McLaren ESP 1: 59.548 +11.063 7 13 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 2: 02.325 +13.840 10 14 P. Gasly AlphaTauri FRA 2: 02.473 +13.988 7 15 R. Grosjean Haas FRA 2: 04.748 +16.263 5 16 K . Räikkönen Alfa Romeo FIN 2: 06.351 +17.866 12 17 D. Kvyat AlphaTauri RUS 2: 09.368 +20.883 8 NC G. Russell Williams GBR -: –.— -: –.— 1 No Time NC N . Lafiti Williams CAN -: –.— -: –.— 1 No Time NC L. Hamilton Mercedes GBR -: –.— -: –.— 3 No Time