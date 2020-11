La pluie a été le principal protagoniste de la troisième session

Verstappen a mené les trois essais libres de ce Grand Prix

Les Williams et Lewis Hamilton n’ont pas fixé de temps

Max Verstappen a signé le meilleur temps lors de la troisième séance d’essais libres du GP de Turquie de F1 2020. Une séance marquée par la pluie dans laquelle il n’y avait pas beaucoup d’activité et les pilotes ne voulaient pas prendre de risques excessifs. Cependant, les toupies ont été à l’ordre du jour dans les conditions délicates de l’asphalte turc.



Après une journée atypique de vendredi au GP de Turquie, avec un tarmac aux allures de patinoire, le samedi s’est présenté dans des conditions encore plus difficiles. Au début des Essais Libres 3, la pluie fine était le protagoniste et la piste turque n’avait que 15 ° C de température.

Le responsable de l’inauguration de la piste était cette fois Romain Grosjean, suivi de Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Bien sûr, tout le monde a commencé avec des pneus intermédiaires au départ car la piste était considérablement mouillée et les premiers tours se faisaient avec beaucoup de prudence.

La plupart des coureurs ont pris la piste tôt pour commencer à acquérir des sensations. Les premiers temps fixés par Charles Leclerc et Alexander Albon étaient aux alentours de 1’50 ”, même si Max Verstappen est rapidement tombé à 1’48”485. Les premiers tours ont été pour Sergio Pérez et Esteban Ocon – le Français a joué avec Leclerc -.

Les conditions extrêmement délicates ont provoqué une infinité de rotations dans la première partie de la séance. Lando Norris, Sebastian Vettel, Daniil Kvyat … presque personne n’a réussi à se “ sauver ” et même Carlos Sainz – qui a également eu peur – est passé par la Pit-Lane pour changer les pneus intermédiaires pour ceux de pluie extrême.

Au fur et à mesure que la session avançait, les conditions se sont aggravées. Charles Leclerc a rapporté par radio, après une vrille, qu’il était impossible de conduire car les pneus étaient trop froids. C’est à ce moment-là que Lewis Hamilton a pris la piste pour terminer un tour d’installation.

La pluie a considérablement augmenté son intensité dans la seconde moitié de séance et, par conséquent, Max Verstappen a maintenu le meilleur temps de la séance jusqu’à la fin avec son temps de 1’48”485. Charles Leclerc a terminé deuxième et Alexander Albon troisième; le reste, plus de cinq secondes, de sorte que les temps ne sont pas très représentatifs.

