Le Néerlandais a pris plus de deux dixièmes de Bottas

Russell a terminé septième, six dixièmes derrière Verstappen

Les 15 premiers, séparés par moins de huit dixièmes

Carlos Sainz a terminé dixième de cette troisième séance

Max Verstappen a lancé un avertissement sérieux à la Mercedes lors des essais libres 3 du GP de Sakhir F1 2020. Le pilote néerlandais a signé le meilleur temps de la séance et a pris plus de deux dixièmes à Valtteri Bottas, deuxième; George Russell, après la bonne performance d’hier, ne pouvait être que septième.



Si la pluie a fait son apparition ce matin, les conditions dans lesquelles le circuit “ extérieur ” de Sakhir a été présenté ont été similaires à celles de la journée d’hier: l’asphalte, complètement sec, avec beaucoup de caoutchouc derrière la course F2 et une température plus que souhaitable de 29ºC.

A cette occasion, le nouveau venu Pietro Fittipaldi était en charge de l’inauguration de la piste. Le Brésilien a débuté avec un temps de 56”499 sur pneus souples Pirelli puis amélioré à 56”249, dans un premier lot de onze tours avec une piste totalement libre sur la piste de Bahreïn.

Après 15 minutes avec Fittipaldi comme seul pilote sur la piste, la «bousculade» est arrivée au Pit-Lane. Lando Norris est apparu sur le pneu tendre pour terminer premier avec un temps de 55”555, bien que Daniel Ricciardo arrache la première place avec un record de 55”311… sur pneus dur!

Charles Leclerc, après quelques FP2 dans lesquels il n’a pas pu mettre de temps en raison d’une panne, a commencé avec un 55”253 avec des pneus tendres pour grimper en haut du tableau des temps, mais cela ne durerait pas longtemps: Valtteri Bottas est sorti tôt avec des pneus tendres pour prendre la première place avec un 55”010.

George Russell n’a pas pu faire un bon tour la première fois cette fois en raison du trafic. Max Verstappen, quant à lui, a fait un 55”194 sur pneus durs pour être à moins de deux dixièmes de Bottas; à sa deuxième tentative au même match, le pilote néerlandais a tourné.

Russell, dans sa deuxième tentative avec le premier jeu de softs, a établi un 55”000 avec lequel il s’est classé premier, mais Bottas s’est ipso facto amélioré à 54”880 pour le battre cette fois d’un peu plus d’un. dixième. Par derrière, Carlos Sainz a débuté avec un temps de 55”444 sur pneus tendres.

Et Bottas, un anticonformiste, est revenu à la charge pour une troisième tentative avec le premier jeu de soft et a marqué un 54”523 avec lequel il a pris près d’une demi-seconde à son partenaire. A cette époque, le Finlandais menait avec Russell deuxième, Verstappen troisième et l’AlphaTauri en quatrième et cinquième position. Le groupe du milieu, très serré.

Il restait encore un deuxième match à presser dans cette session, et bien sûr tout le monde voulait utiliser le soft en vue de se qualifier. La Mercedes part tôt et Valtteri Bottas passe à 54”270 pour conserver la première position; George Russell est resté à 54”664, près de quatre dixièmes derrière son partenaire.

Cependant, Max Verstappen a attendu le dernier quart d’heure de la séance et, avec un nouveau train de pneus tendres, a fait un 54”064 pour arracher définitivement la première place à Bottas. Personne ne pouvait améliorer ce temps, donc le Néerlandais est devenu le grand dominant de ces Free 3, avec Bottas deuxième à deux dixièmes.

A cette occasion, le groupe du milieu «part» en troisième position, dans laquelle Pierre Gasly a été placé, à seulement trois dixièmes de Verstappen; Esteban Ocon, quatrième à quelques millièmes de son compatriote. Lando Norris a terminé en cinquième position et a montré une certaine amélioration dans le garage McLaren, même si Alexander Albon – sixième – a réalisé son meilleur temps avec des moyens.

Plus en arrière, George Russell a dû se contenter de la septième position, à six dixièmes de la tête, il va donc falloir trouver de quoi se qualifier s’il ne veut pas se retrouver dans le «désordre». Sergio Pérez a terminé huitième, Lance Stroll neuvième et Carlos Sainz dixième. Le madrilène, dans une ligne similaire à celle d’hier.

