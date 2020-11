Neuvième fois en 15 courses dans lesquelles le Red Bull s’est qualifié à ce poste

Max assure qu’il a tout donné, mais il a manqué d’adhérence arrière

Demain, il cherchera à obtenir le premier podium de l’équipe ici à l’ère hybride

Max Verstappen s’est qualifié en troisième position pour la neuvième fois de la saison 2020. Celui des Pays-Bas n’a pas pu se battre avec la Mercedes sur un tour, mais l’écart entre lui et le deuxième classé, Valtteri Bottas, a de nouveau été plus petit avec par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. Red Bull va plus vite sur ce circuit et demain ils tenteront de se battre pour la victoire.



Verstappen soutient qu’il a tout donné à chaque tour lors des qualifications et commente que la différence se situe dans les virages lents, car il manquait d’adhérence à l’arrière. Dans l’ensemble, ce fut une bonne qualification pour lui et il espère que ce sera une bonne base pour se battre pour sa deuxième victoire de l’année demain.

“Je ne pense pas avoir rien laissé. Je manquais d’adhérence arrière dans les virages à basse vitesse, mais malgré cela, c’était une bonne qualification », a déclaré Verstappen juste après les qualifications.

Max anticipe une course de management demain car les pneus vont beaucoup souffrir. Pour le moment, Red Bull a deux trains de pneus durs à l’un de Mercedes, il semble donc qu’ils aient un avantage stratégique que ceux de Milton Keynes tenteront de jouer en leur faveur.

“Nous allons voir comment se déroule la course, ce sera dur pour les pneus. Il sera difficile de savoir ce que nous pourrons faire, mais ce ne sera pas facile de battre la Mercedes. La bonne chose est que nous avons des pneus différents et j’espère que cela fonctionne pour nous. J’essaierai de me concentrer sur moi-même et d’être proche d’eux », a commenté Max pour conclure.

Avec Monza, Sakhir est le seul circuit où Red Bull n’a pas atteint un podium de toute l’ère hybride. Verstappen cherchera demain à rompre avec cette mauvaise dynamique au volant d’une RB16 qui est allée plus vite que prévu à Bahreïn jusqu’à présent. De plus, un nouveau bon résultat aiderait l’équipe à certifier mathématiquement la deuxième place du championnat des constructeurs.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard