L’équipe Red Bull a eu une belle qualification en prenant la pole position du Grand Prix d’Abu Dhabi avec le pilote néerlandais Max Verstappen. C’est la première fois qu’une motorisation Mercedes n’est pas la plus rapide de cette session.

Aperçu du GP d’Abu Dhabi 2020:

Voici les résultats de la session:

Classement – Abu Dhabi GP Pos. Driver Team Nac. Time Gap Session Event 1 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 35.246 -.— Q3 2 V. Bottas Mercedes FIN 1: 35.271 +0.025 Q3 3 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 35.332 +0.086 Q3 4 L. Norris McLaren GBR 1: 35.497 +0.251 Q3 5 A. Albon Red Bull TAI 1: 35.571 +0.325 Q3 6 C. Sainz McLaren ESP 1: 35.815 +0.569 Q3 7 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1 : 35.963 +0.717 Q3 8 L. Stroll Racing Point CAN 1: 36.046 +0.800 Q3 9 C. Leclerc Ferrari MON 1: 36.065 +0.819 Q3 +3 pos 10 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 36.242 +0.996 Q3 11 E. Ocon Renault FRA 1: 36 359 +1 113 Q2 12 D. Ricciardo Renault AUS 1: 36 406 +1 160 Q2 13 S.Vettel Ferrari ALE 1: 36 631 + 1385 Q2 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 38 248 +3 002 Q2 15 S. Pérez Racing Point MEX 1: 36.034 +0.788 Q1 Dernière position 16 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 37.555 +2.309 Q1 17 K. Magnussen Haas DIN 1: 37.863 +2.617 Q1 Dernière position 18 G. Russell Williams GBR 1: 38.045 +2.799 Q1 19 P Fittipaldi Haas BRA 1: 38.173 +2.927 T1 20 N. Lafiti Williams CAN 1: 38,443 +3,197 Q1