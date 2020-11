Le Néerlandais a battu la Mercedes sur pneus tendres

Carlos Sainz, cinquième, a été le “ leader ” du groupe intermédiaire cette fois

Huit pilotes en deux dixièmes pour entrer dans le “ top 10 ”

Max Verstappen a dominé la troisième séance d’essais libres du GP Bahreïn F1 2020 et a présenté sa candidature à la pole position. Le pilote néerlandais a battu la Mercedes dans une séance qui, bien que peu représentative pour les qualifications en termes de conditions, a tendance à donner une image des performances des voitures sur pneus tendres. Carlos Sainz, leader du groupe intermédiaire à la cinquième place.



Après deux séances d’essais libres dominées par Lewis Hamilton, au cours desquelles il était également temps de tester le pneu C3 2021 fourni par Pirelli, en Essais libres 3, il était temps de se préparer aux qualifications toujours au soleil, avec l’asphalte de Sakhir à une température de 32 ° C

Cette fois, les Haas ont été les seuls à prendre la piste rapidement lorsque le feu est passé au vert, bien qu’ils n’aient fait qu’un tour d’installation. Le premier temps chronométré a été établi par Kimi Räikkönen, 1’31”247, ce qui signifiait que c’était encore loin des temps d’hier.

Cependant, pour voir les premiers moments «sérieux», nous avons dû attendre presque le milieu de la séance. Les conditions n’étaient pas très représentatives de ce que seront les qualifications, donc les équipes l’ont pris très calmement au départ, notamment Mercedes, Renault et Red Bull.

Lorsque Max Verstappen a monté une nouvelle série de pneus tendres, il était automatiquement en tête des feuilles de temps avec un 1’29”617. Immédiatement après, Lewis Hamilton a été placé deuxième à trois dixièmes des Néerlandais et Valtteri Bottas était à une deuxième.

Carlos Sainz a signé un 1’30”676 sur son premier essai sur pneu tendre, loin de la tête et derrière la majeure partie du groupe du milieu. Rappelons-nous que le pilote madrilène n’a pas pu presser le soft hier en raison du drapeau rouge d’Albon, donc aujourd’hui, il était temps de rattraper le temps perdu.

Max Verstappen a fait une deuxième tentative avec le premier train de pneus et, malgré le fait que le DRS fasse des choses étranges sur le tour, il a amélioré encore 17 millièmes pour arrêter le chrono à 1’29”600. Lewis Hamilton ne s’est pas amélioré à sa deuxième tentative et Valtteri Bottas ne s’est pas amélioré non plus.

Il restait encore un deuxième train de pneus à presser, et la plupart des pilotes ont attendu les 15 dernières minutes pour trouver les meilleures conditions sur la piste. Valtteri Bottas a été le premier des «coqs» à presser et a établi un temps de 1’28”721 pour se classer premier.

Quelques instants plus tard, Lewis Hamilton est apparu et s’est amélioré de plus d’un dixième sur son coéquipier pour se classer premier avec un temps de 1’28”618. Sans surprise, Max Verstappen a également pris la piste avec un nouvel ensemble de softs et a établi la référence absolue avec un temps de 1’28”355.

Presque au même moment, Carlos Sainz a réalisé un 1’29”455 qui lui a valu une quatrième place provisoire. Le temps du Madrid a été un dixième plus rapide que celui de Lando Norris, et cela lui a permis de diriger le groupe intermédiaire; il n’a terminé que derrière les Mercedes et les Red Bulls.

Au cours des dernières minutes, il y a eu plusieurs tentatives, mais peu d’amélioration. De cette façon, Verstappen a maintenu la position privilégiée jusqu’à la conclusion de la session, avec Hamilton deuxième à deux dixièmes et Bottas troisième à trois dixièmes; Albon s’est remis de la peur d’hier pour terminer quatrième à six dixièmes de son coéquipier.

Carlos Sainz a confirmé les bons sentiments d’hier avec une honorable cinquième place, ce qui signifie être leader du groupe intermédiaire dans cette séance, devant Pierre Gasly – sixième – et Lando Norris – septième. Bien sûr, la lutte pour entrer en Q3 va être très serrée: de Sainz à Esteban Ocon – douzième – il n’y a que deux dixièmes de différence.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard