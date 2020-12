Il est 56 millièmes derrière Valtteri Bottas, qui partira premier demain

Il débutera le GP avec une stratégie différente de celle de Mercedes

Max Verstappen s’est qualifié troisième du Grand Prix Shakir F1 2020. Le pilote Red Bull était à 56 millièmes de la Mercedes de Valtteri Bottas, qui partira demain du haut de la grille, suivie de George Russell.



En Q1, Max Verstappen est sorti sur la piste avec les pneus tendres avec lesquels il a réussi à se hisser en tête de liste avant d’être dépassé par la Mercedes de Bottas.

Au début de la deuxième partie de séance, la plupart des équipes ont choisi de sortir en piste avec des pneus moyens. Avec ces pneus, le pilote Red Bull a réalisé le deuxième meilleur temps lors de son premier tour. Cependant, pour sa deuxième tentative, il a remonté des pneus tendres avec lesquels il a réussi à réduire l’écart par rapport à la Mercedes et a en fait mené la Q2. Le changement de composés implique que demain il suivra une stratégie différente de celle de Mercedes, qui est restée avec les médias.

Déjà dans la troisième partie du classement, Verstappen est revenu sur la piste avec des pneus tendres avec lesquels il a de nouveau placé le leader de la séance avec un 53 ”591. Un temps que seules les deux Mercedes ont réussi à surmonter lors de la dernière tentative, et par 56 millièmes de seconde.

Après être sorti de sa voiture, le Néerlandais s’est dit satisfait du résultat. Bien qu’il n’ait pu battre aucune des Mercedes, le Néerlandais estime que cette fois, ils ont été beaucoup plus proches que d’habitude le samedi.

«J’ai utilisé tous mes jeux de pneus. Aujourd’hui, nous avons eu une bonne qualification. Nous étions plus proches que d’habitude, je pense que c’était à cause de la configuration. Nous avons commencé avec des pneus différents parce que nous n’avons rien à perdre. La course sera amusante et je pense que ce sera le cas. très serré, on le saura demain. Avec autant de tours et avec du trafic, ce ne sera pas facile », a expliqué Verstappen.

