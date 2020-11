Le Néerlandais a dominé toutes les séances menant à Q3

Le Néerlandais divise les Racing Points; les Mercedes ont été 6e et 9e

Max Verstappen partira deuxième du Grand Prix de Turquie. Le pilote Red Bull – qui a été le plus rapide du week-end – n’a pas réussi à battre le temps de Lance Stroll lors de sa dernière tentative par tour de qualification.



Depuis le début du week-end, Max Verstappen a couru avec le grand favori étant le plus rapide des trois séances d’essais libres. Cependant, lors des qualifications, le Néerlandais n’a pas pu terminer devant Lance Stroll lors de sa dernière tentative par tour.

Les qualifications ont commencé avec une piste très humide, ce qui a obligé la direction de course à lever le drapeau rouge en Q1. Après la pause, Verstappen a réussi à marquer le meilleur temps devant son coéquipier, Alexander Albon. Déjà en Q2, avec la piste encore mouillée, Max était à nouveau le plus rapide avec un 1 “50’293.

La mauvaise nouvelle pour lui est venue dans la dernière partie de la session. Bien qu’il ait réalisé un tour spectaculaire avec lequel il a réussi à se classer premier, Stroll a surpris tout le monde. Première mise en deuxième position et deuxième perche de réalisation avec un 1 “47’765.

Le pilote Red Bull est déçu de son résultat, car terminer deuxième en Turquie aujourd’hui n’était pas son objectif. Cependant, il est confiant d’avoir une bonne course dimanche pour pouvoir marquer une bonne poignée de points.

“Les intermédiaires n’ont pas travaillé pour nous et, pour le moment, je suis un peu déçu. Bien sûr, dans la course de demain, nous pouvons bien faire, mais quand vous êtes tout le temps premier et que vous finissez deuxième, ce n’est pas ce que vous voulez. Nous espérons faire une bonne course et marquer des points” , a déclaré le Verstappen après être sorti de sa voiture.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard