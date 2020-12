L’Allemand compile les meilleurs moments de l’année avec l’équipe

C’est un détail commun de sa part à la fin de chaque année avec Ferrari

Sebastian Vettel met le cap sur Aston Martin après son départ de Ferrari, mais il voulait d’abord avoir un détail avec tous les ouvriers avec lesquels il a partagé ces six dernières années. L’Allemand a fait un livre avec des photos qu’il a envoyé à chaque membre de l’équipe avec laquelle il a travaillé.



Le joueur d’Heppenheim n’a pas été en mesure d’atteindre son objectif de remporter un nouveau titre dans l’équipe italienne et ce 2020 a été particulièrement difficile pour les deux parties. Cependant, le quadruple champion a de bons souvenirs et emmène avec lui de grands amis de Maranello.

Depuis sa première saison chez Ferrari, Vettel a remis aux travailleurs une lettre de Noël et un album photo des meilleurs moments de l’année sur et hors piste. Ce 2020, il voulait dire au revoir en faisant de même, bien que cette fois-ci avec un examen de l’ensemble de son étape avec l’équipe.

© sebina_05

Sur l’une des couvertures de l’album, vous pouvez voir une photo dans laquelle il est vu à l’intérieur de la voiture et apparaît écrit sous «Ferrari 2015-2020». En revanche, il a décidé de placer un cliché d’une de ses victoires avec Ferrari dans laquelle, en plus, il apparaît avec le drapeau de l’équipe en main. Chaque année, l’album est intitulé «cinq», en référence à son numéro.

Avec ce détail, Vettel a voulu clôturer une étape dans laquelle il a bouclé plus de 100 courses en rouge. Au cours de ces six années, il a remporté 14 victoires, 12 pôles et 55 podiums. Il est ainsi devenu le troisième coureur à avoir grimpé le plus de fois au sommet avec l’équipe Maranello, le deuxième avec le plus de podiums et le cinquième avec le plus de Polonais.

Il fait maintenant face à un nouveau défi avec Aston Martin, où il espère retrouver ses sentiments et aider l’équipe dans son ambitieux projet d’avenir. De son côté, Ferrari accueille Carlos Sainz, qui s’est déjà rendu à Maranello pour prendre place pour le test qu’il effectuera à Fiorano en janvier.

© sebina_05

