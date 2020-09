Il y a un an, tout était fête et tumulte pour le triomphe de Charles Leclerc à Spa et Monza. Aujourd’hui, la réalité indique un destin différent pour l’équipe la plus légendaire de F1 dans leur course à domicile. Même s’ils n’auront pas de fans sur le circuit, les pilotes Ferrari sont sous pression et ont déjà annoncé que ce serait un week-end très difficile.

Sebastian vettel – Voiture n ° 5

Résultats GP d’Italie 2020: Grille de départ: 4e – Course: 13e

« Monza est l’une des pistes de Formule 1 les plus célèbres au monde. Cette saison, courir à l’Autodromo Nazionale va sembler très étrange, car sans fan, il y aura une atmosphère surréaliste. De plus, nous sommes venus à Monza en sachant qu’il sera difficile d’être l’un des favoris. cette fin de semaine.

La dernière course ici n’a pas été facile pour moi et nous sommes conscients que ce sera également le cas. Nous avons un ensemble aérodynamique spécifique qui, nous l’espérons, rendra le SF1000 plus compétitif. Cependant, notre objectif ce week-end est toujours le même: tirer le meilleur parti de notre forfait et gagner le plus de points possible. «

Charles Leclerc – Voiture n ° 16

Résultats du GP d’Italie 2019: Grille de départ: 1ère – Course: 1ère

«L’année dernière, j’ai vécu le moment le plus émouvant de ma carrière de pilote ici à Monza. Cette fois, les tribunes seront vides, car nos fans, qui ont rendu la cérémonie du podium si inoubliable, ne peuvent malheureusement pas être là avec nous.

Nous ne sommes pas aussi compétitifs que l’an dernier, ce sera donc un week-end difficile. Quoi qu’il en soit, nous ne manquons pas de motivation pour ce tour. Nous travaillerons tous ensemble pour obtenir le meilleur résultat possible. «