Bernie dit qu’il a aidé Vettel à signer pour Aston Martin

Seb exclut que l’intention de Bernie était de profiter de l’accord

Bernie Ecclestone a été l’une des personnes qui ont contribué aux négociations entre Sebastian Vettel et Aston Martin. Cependant, le pilote allemand a avoué en riant qu’Ecclestone ne lui avait pas demandé d’argent pour l’aider à signer chez Aston Martin.



Sebastian Vettel a avoué lors de la conférence de presse d’hier avoir été informé par Bernie Ecclestone de son avenir. Le chauffeur allemand les considère comme de bons amis et leur demande conseil.

“Il est vrai que j’ai parlé avec Bernie Ecclestone et Gerhard Berger et aussi avec d’autres personnes. Je les considère tous les deux comme mes amis et ce sont aussi des personnes que j’écoute et que je demande des conseils”, a admis Sebastian Vettel dans des déclarations sur le portail Web de GP Fans.

Bernie Ecclestone a assuré qu’il avait participé à la signature de Sebastian Vettel par Aston Martin. Il a fait pression sur Lawrence Stroll, propriétaire de l’équipe, pour parier sur le pilote allemand.

“J’ai mis beaucoup de pression sur le propriétaire de l’équipe Lawrence Stroll pour qu’il signe Sebastian”, a confirmé Bernie à la télévision allemande Sport1.

Cependant, Vettel explique que ce n’était que de la bonne volonté de la part d’Ecclestone et a exclu que l’ancien patron de la F1 veuille faire des affaires avec l’accord. “Quant à la commission, Bernie ne m’a pas demandé. Je suppose que vous ne voudriez pas me prendre de l’argent », a plaisanté le pilote.

Mais l’ex-président de la Formule 1 n’est pas la seule légende avec laquelle le pilote allemand s’est entretenu ces jours-ci. Il l’a également fait avec l’ancien pilote Gerhard Berger.

Avec lui, il a partagé son désir de participer à différentes catégories au-delà de la Formule 1, comme la DTM. Mais aujourd’hui, le pilote Ferrari voit le défi comme très compliqué, comparé au temps libre dont disposaient les pilotes au cours des décennies précédentes.

“Nous parlons de quoi dans le passé, les pilotes pouvaient faire beaucoup de choses en dehors de la Formule 1. Mais c’était il y a très, très longtemps. Maintenant ce ne serait pas possible“, a expliqué le pilote allemand.

«Ce serait bien de conduire différentes voitures et de relever des défis différents, mais le combiner avec un calendrier de 23 courses en une seule saison est une tâche difficile. Je serais intéressé quand le calendrier descend en dessous de 23 courses; il n’est pas facile de trouver du temps libre. Ce n’est pas très réaliste », a ajouté Vettel pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard