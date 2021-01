L’équipe a partagé une vidéo du moment sur ses réseaux sociaux

L’Allemand a ainsi visité l’usine de l’équipe

Sebastian Vettel a déjà fait le siège pour la saison 2021, qui marquera ses débuts avec Aston Martin. Cela a été démontré par l’équipe à travers une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux dans laquelle ils ont également profité de l’occasion pour l’accueillir à nouveau avec le tag #WelcomeSeb.



L’Allemand a ainsi visité l’usine de sa nouvelle équipe. Les images montrent l’arrivée du quadruple champion à Silverstone aux commandes d’une Aston Martin. A noter qu’il porte un pull et une casquette du vert caractéristique de la marque – ils l’ont précisé exprès sur les réseaux sociaux. Vous êtes accueilli à la porte par un membre de l’équipe, qui vous guide à travers les installations. Plus tard, Vettel est vu dans la combinaison et les bottes, bien que seule la couleur de ces dernières soit appréciée.

Pour fabriquer le siège, il a utilisé le même design de casque qu’il portait la saison dernière, dans lequel la couleur blanche prédomine et le drapeau allemand est visible. Cependant, il n’y a pas d’autocollant de sponsor dessus. Par conséquent, il est probable qu’Heppenheim choisisse de le conserver.

Cette vidéo de Vettel faisant le siège est venue après le 25 janvier dernier, ils ont publié une image uniquement des pieds de l’Allemand, provoquant ainsi un émoi parmi les fans. Le lendemain, ils ont publié une vidéo de l’arrivée de l’Allemand à l’usine, sans toutefois montrer son visage à aucun moment. C’est ce 26 janvier que le quadruple champion a finalement été vu dans sa nouvelle équipe.

Le 5 finalise ainsi tous les détails pour le départ de la pré-saison le 12 mars et pour la première course de l’année à Bahreïn le 28 du même mois. Le quadruple champion mènera ce nouveau projet en Formule 1 et cherchera à revenir à son meilleur niveau et à placer l’équipe en position de se battre pour le Championnat du Monde à l’avenir.

Les choses que vous aimez voir[at]. # WelcomeSeb # IAMF1 pic.twitter.com/vWfBMlYZwW – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 27 janvier 2021

