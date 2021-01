L’Allemand, à 33 ans, est prêt à entamer une nouvelle étape chez Aston Martin

Il espère que ce qu’il a appris avec Ferrari l’aidera dans sa nouvelle équipe

Il reconnaît qu’il ne regrettera pas à vie de ne pas avoir remporté le titre avec la Scuderia

Sebastian Vettel a admis que bien qu’il ait été surpris par la décision de laisser Ferrari se passer de lui, il n’a pas essayé de convaincre Mattia Binotto de changer d’avis. De plus, l’Allemand insiste sur le fait qu’on ne le voit pas avec 40 ans de course en Formule 1.



Sebastian estime qu’il n’est pas nécessaire de comprendre les raisons pour lesquelles Ferrari ne lui a pas fait confiance pour 2021. L’Allemand pense que lorsqu’un chapitre se termine, un nouveau commence et ce sera celui d’Aston Martin.

“Je n’ai pas besoin de comprendre la décision de Ferrari, cela ne change rien pour moi. J’accepte pleinement leur décision et quand Mattia Binotto m’a appelé au téléphone, c’était clair. Je n’ai pas essayé de le convaincre de continuer“, A expliqué Vettel dans des déclarations à Racer.

“Je crois – et beaucoup – que lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre et Je réfléchissais un moment à la porte à ouvrir. Cela ne veut pas dire qu’il avait des offres de toutes les équipes, mais qu’il voulait bien savoir quoi faire, s’il voulait continuer en Formule 1 ou non. Finalement, j’ai pris une décision et j’ai ouvert une nouvelle porte avec Aston Martin », a-t-il ajouté.

En fin de compte, sa décision a été de continuer en Formule 1 et il le fera en tant que pilote Aston Martin. Bien entendu, il exclut également a priori de continuer à concourir dans la catégorie à 40 ans.

«Je ne me vois pas en Formule 1 à 40 ans. Oui ou oui j’aurai encore deux ansMais je ne me vois plus ici pendant dix ans. Voyant tout ce que j’ai accompli dans ce sport, j’ai dû réfléchir longtemps à ce que je voulais faire et vous connaissez tous la décision finale. Voyons comment ça se passe », a déclaré Vettel.

Enfin, le quadruple champion reconnaît qu’il ne regrettera pas pour le reste de sa vie de ne pas avoir été champion du monde avec Ferrari. L’Allemand est reparti avec un grand apprentissage et estime que ces six années vêtues de rouge seront utiles pour ces prochaines années en vert chez Aston Martin.

«Gagner le titre avec Ferrari était important, mais je suis sûr que je ne regretterai pas de ne pas l’avoir remporté pour le reste de ma vie. Tout se passe pour une raison et je sens que ces six dernières années, j’ai beaucoup appris. Je suis sûr que cela m’aidera pendant le reste de ma carrière en Formule 1 et aussi en dehors de celle-ci », a déclaré Sebastian pour conclure.

