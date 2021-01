L’Allemand a hâte de commencer cette nouvelle étape

Le 5 est fier de faire partie d’Aston Martin

L’année 2020 est déjà terminée et avec elle, Sebastian Vettel est sur le point de monter sur l’Aston Martin. En plus de la nouvelle équipe, l’Allemand devra relever le défi de conduire une voiture à moteur Mercedes après être passé par Toro Rosso, Red Bull et Ferrari. Le 5 a reconnu être impatient de voir comment cela fonctionne.



Celui d’Heppenheim est conscient qu’il va devoir s’adapter à tous ces changements et travailler dans un environnement différent de celui auquel il est habitué. De plus, il aura de nouveaux ingénieurs et une équipe de travail différente, bien que son entraîneur personnel et son attaché de presse l’accompagneront dans l’équipe. Vettel est ouvert à l’écoute de chacun et à collaborer avec eux.

“Bien sûr, je suis très excité de voir comment le moteur Mercedes se sent. Jusqu’à présent, il y a beaucoup de nouveaux visages pour moi, mais je suis optimiste et je pense que cela fonctionnera. Il faut toujours être ouvert à de nouvelles choses. Je rencontrerai beaucoup de nouvelles personnes. méthodes de travail, nouvelles approches… Il ne serait pas bon de penser que seule ma façon de voir les choses est la bonne », a déclaré Vettel lors de la présentation des nouvelles couleurs Aston Martin.

Suite à l’annonce que Cognizant sera le sponsor titre d’Aston Martin et avec son esprit tourné vers la pré-saison et le début de la saison, Vettel est clair sur son objectif principal. En revanche, il a été ravi de faire partie de l’équipe.

“J’ai hâte de commencer à travailler avec l’équipe Aston Martin Cognizant. Il y a beaucoup de choses que j’ai à découvrir au cours des prochains mois et je suis incroyablement déterminé à contribuer à rendre cette équipe encore plus performante. Avant que nous le sachions, nous serons dans le première course à voir ce célèbre nom revenir à sa place. Je suis fier de faire partie de ce chemin », a-t-il déclaré.

