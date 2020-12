Sebastian nie l’accord de faveur de Ferrari avec Charles en 2020

Il reconnaît que le retrait a été soulevé lorsqu’il a appris qu’il ne continuerait pas dans la Scuderia

N’oubliez pas que Lewis Hamilton a été très favorable au printemps

Sebastian Vettel ne croit pas que Ferrari lui a offert une voiture inférieure à celle de Charles Leclerc lors de la saison 2020. L’Allemand assure avoir pleinement fait confiance à toute l’équipe cette année, et nie que cette saison lui ait été douloureuse malgré les mauvaises nouvelles. résultats.



Vettel a commencé la saison 2020 en sachant qu’il quitterait Ferrari à la fin de celle-ci, mais malgré cela, il ne pense pas que Leclerc ait reçu un traitement favorable l’année dernière. Sebastian est fier de ses six années au sein de l’équipe, ayant vécu les bons et les mauvais moments.

“Quand on est dans une équipe depuis six ans, il y a toujours de bonnes choses et d’autres pas si bonnes. On a traversé des crises ensemble, c’est quelque chose de normal, j’ai aussi fait partie des bons moments; dire que ça a été douloureux est quelque chose d’exagéré”, il a a reconnu Vettel dans une interview pour le journal suisse Blick.

“En théorie, Charles et moi avons conduit deux voitures différentes, mais aussi la même d’une certaine manière. Disons les choses de cette façon: Je suppose que nous avions le même matérielparce que je fais confiance aux gars de mon équipe. Je ne veux pas attaquer ou dire quoi que ce soit de mal sur aucun d’eux », a-t-il ajouté.

En revanche, Vettel assure que le retrait de la Formule 1 après 2020 a été relevé lorsqu’il a vu qu’il n’y avait pas de place pour lui chez Ferrari. Cependant, il reconnaît qu’il avait encore faim de continuer et, par conséquent, il a contacté Aston Martin et le 10 décembre son arrivée a été annoncée comme l’un des piliers du nouveau projet Lawrence Stroll.

“Puisque je savais que je n’allais pas continuer chez Ferrari, je me demandais ce que j’allais faire en 2021. La plupart des sièges étaient déjà occupés, mais la Formule 1 a toujours été très importante pour moi. Bien sûr, je me suis rendu compte que j’avais toujours une envie là-dedans, et c’est pourquoi je suis entré en contact avec la nouvelle équipe Aston Martin », a-t-il expliqué.

Enfin, il reconnaît que son ami et rival depuis de nombreuses années, Lewis Hamilton, s’inquiétait pour lui après avoir vu qu’il ne continuerait pas chez Ferrari en 2021. Sebastian dit que le septuple champion du monde l’a motivé à poursuivre sa carrière en moments très difficiles pour lui.

“Lewis m’a appelé après la mauvaise nouvelle du printemps. Ensuite, nous avons parlé pendant plus de jours et nous nous sommes écrit, cela m’a toujours aidé et motivé à continuer d’avancer. Je l’ai également félicité pour ses réalisations. Toujours avec le coronavirus, nous nous joignons aux discussions sur une éventuelle annulation de la saison », a déclaré Sébastien pour conclure.

