Il n’encombre pas Ferrari de tout le blâme qu’ils n’ont pas été champions pendant leur temps ensemble

Sebastian Vettel reconnaît qu’il ne refuserait pas de signer pour Mercedes si l’occasion se présentait. De plus, il est sûr que Lewis Hamilton aimerait partager une équipe avec lui.



Vettel pilotera en 2021 pour Aston Martin, une équipe propulsée par Mercedes. Certains voient peut-être cette signature comme une passerelle en attendant que Bottas ou Hamilton quittent leur poste à Brackley. Seb admet qu’il ne dirait pas non à un volant Mercedes si la possibilité se présente.

«Si j’avais la chance de conduire une Mercedes, je ne dirais pas non. Pour le moment, aucun pilote ne dirait« non »à Mercedes et je serais prêt à affronter Lewis. Il faudrait lui demander aussi, mais je pense qu’il aimerait être en équipe avec moi. Il y a beaucoup de respect entre nous », a expliqué Vettel dans des déclarations au Corriere dello Sport.

D’autre part, l’Allemand évite de blâmer Ferrari uniquement pour son échec à remporter un championnat pendant leur temps ensemble. Seb se souvient que lui aussi était en partie à blâmer.

«Je ne veux pas accuser Ferrari, j’ai la voiture entre les mains et c’est l’attitude que j’ai depuis l’âge de 16 ans. La meilleure Ferrari que j’avais était celle de 2017. Nous manquions de puissance en qualifications, mais nous étions en avance sur Mercedes plus souvent. Il y a eu des hauts et des bas », a-t-il ajouté.

Seb a également été interrogé sur les déclarations controversées de Verstappen, dans lesquelles il a assuré que 90% de la grille gagnerait avec une Mercedes. Le quadruple champion pense que de nombreux pilotes réussiraient avec une telle voiture, mais cela n’enlève rien à Lewis.

“Je pense qu’il est difficile de dire si c’est vrai. La Mercedes est géniale, c’est sûr, l’équipe est incroyablement forte et Lewis en profite. Certains pilotes réussiraient à la position de Hamilton, mais vous devez dire que Lewis fait tout week-end et c’est précisément sa force », a-t-il souligné.

Enfin, Vettel rappelle qu’il lui a traversé l’esprit de prendre sa retraite, mais souligne que l’offre d’Aston Martin est venue juste à temps. “J’ai pensé prendre ma retraite, mais j’ai encore quelque chose à donner au sport et l’offre d’Aston Martin est arrivée au bon moment. Je connais Lawrence Stroll et Otmar Szafnauer depuis longtemps. Ils ont évoqué un éventuel changement dans le paddock et c’est ainsi que les discussions ont commencé. Cela ne doit pas être un secret », a ajouté le quadruple champion.

