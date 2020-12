Les revenus tirés de la vente aux enchères iront à 100% à des œuvres caritatives

Sebastian Vettel va vendre aux enchères son célèbre casque de diversité pour collecter des fonds et faire un don. C’est la première fois de son temps avec Ferrari qu’il se détache d’un casque, mais c’est pour une bonne cause.



Sebastian Vettel nous a présenté une nouvelle livrée pour son casque lors du Grand Prix de Turquie. Le message qu’il entend véhiculer est une ode à la diversité après une année compliquée pour tous par covid-19. Mais le casque est bien plus qu’un message, souhaitant qu’il soit transformé en action grâce à une vente aux enchères pour collecter des fonds pour les enfants en Afrique.

La vente aux enchères commence aujourd’hui et se terminera le 13 décembre, le jour même de la fin de la saison. L’enchère pour le casque peut être faite via le site officiel du pilote allemand.

La Formule 1 a lancé le mouvement «We Race As One» cette année et avant chaque Grand Prix, les pilotes envoient un message contre le racisme. Vettel a décidé d’aller plus loin et de créer une nouvelle décoration pour son casque.

“Nous savons tous que 2020 a été une année très difficile. En tant que pilotes de Formule 1, nous rendons hommage à la lutte contre le racisme avant chaque course. Étant donné l’importance d’envoyer ce message, il m’est venu à l’esprit de créer un design spécial pour mon casque et c’est ainsi que le casque a vu le jour grâce à la diversité », explique Sebastian Vettel dans une vidéo publiée sur son site Internet.

Dans la vidéo, le pilote Ferrari a expliqué les différences et les nouveautés par rapport à son casque habituel. “Il est très similaire au dessin original mais au lieu du drapeau allemand, il y a un arc-en-ciel”, a révélé Vettel.

“Il y a aussi des gens autour du casque et en haut on dit” ensemble comme si nous étions un “parce que les personnes qui apparaissent sont d’origines différentes, de croyances différentes, de couleurs différentes”, at-il poursuivi.

“Le message en haut souligne le droit de l’homme le plus fondamental: que nous sommes tous égaux et méritons d’être traités avec respect”, a-t-il ajouté à propos de l’importance de cette décoration.

Malgré la tristesse de se débarrasser du casque, le pilote allemand sait que la cause est plus importante que toute autre chose. De plus, il s’est assuré que tous les bénéfices iront entièrement à la charité.

«Cela me fait mal de dire cela, mais comme je pense que ce casque peut signifier plus qu’un simple message, j’ai décidé que je pouvais aider à collecter des fonds et je vais le mettre aux enchères. Ce sera le seul casque que j’aurai donné en six ans avec Ferrari et j’espère qu’ensemble, nous collectons beaucoup d’argent. Les bénéfices iront entièrement à la charité », a-t-il déclaré pour conclure.

Les fonds récoltés seront reversés aux associations «Children a chance» et «Des Sourires pour Le Togo».

