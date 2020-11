Binotto a préféré rester à Maranello pendant le GP de Turquie pour travailler en 2021

Ferrari a marqué plus de points dans le GP de Turquie que toute autre équipe

Sebastian Vettel a réalisé son premier podium de la saison au Grand Prix de Turquie. De plus, Ferrari a réalisé la plus grande somme de points dans une course jusqu’à présent cette année et tout cela s’est produit avec l’absence de Mattia Binotto à Istanbul. Compte tenu de la situation, Vettel a plaisanté en disant qu’ils devraient peut-être le laisser à la maison plus souvent.



Sebastian Vettel a réussi à monter sur le podium en Turquie pour la première fois en 2020. Sa troisième position aux côtés du quatrième de son coéquipier, Charles Leclerc, totalisait 27 points. Ferrari n’avait pas atteint un tel chiffre jusqu’à présent cette saison.

Il est arrivé que le meilleur résultat de l’équipe italienne cette saison soit accompagné de l’absence de Mattia Binotto, patron de Ferrari. Pour cette raison, Vettel a plaisanté sur la possibilité de le laisser à la maison si à Bahreïn ils ne parviennent pas à égaler l’exploit de la Turquie.

“Je pense que nous avons pris le plus de points cette saison et Mattia n’était pas là. Si nous n’obtenons pas autant de points lors de la prochaine course, essayons de le garder à la maison! Non, je ne pense pas que c’était impliqué, je ne crois pas à ce genre de chose », a plaisanté Sebastian Vettel lors de la conférence de presse d’après-course de la FIA.

Laurent Mekies, directeur sportif de Ferrari, a été chargé de remplacer Binotto en Turquie. Vettel a souligné l’optimisme qui caractérise Mekies lorsqu’il s’agit d’affronter un week-end.

“J’avais déjà travaillé avec Laurent il y a 12 ou 13 ans et je pense qu’il a parcouru un long chemin et j’ai le même. Il prend soin de nous quand Mattia n’est pas là. Je pense que c’est une personne capable”, a déclaré le pilote allemand.

Mais Vettel a tenu à préciser que la présence de l’un ou de l’autre n’influe pas au final sur le résultat final. Le pilote Ferrari attribue ces réalisations à l’effort de toute l’équipe.

“Comme je l’ai dit, cela ne dépend pas seulement de lui ou de Mattia, c’est finalement un effort d’équipe. Il y a tellement de monde et il y a tellement de liens différents que il faut se réunir pour passer un bon week-end“, A expliqué Vettel.

De plus, il a avoué que les conditions tout au long du week-end ont été favorables à celles de Maranello. Cependant, il espère continuer la bonne séquence pour le reste de la saison.

“Il est évident que ce week-end nous avons profité des circonstances, probablement du fait de la surface et des conditions humides. Nous espérons également avoir de bonnes performances dans les trois courses restantes”, a ajouté le pilote Ferrari pour conclure.

