Sebastian Vettel a décroché son premier podium de la saison hier, après une année difficile pour l’Allemand. Lors de la conférence de presse d’après-course, il a clairement indiqué qu’il n’avait jamais douté de ses capacités.



Premier podium du quadruple champion en 2020. Le pilote allemand a pris un excellent départ dans lequel il a gagné huit positions et a gardé un rythme très constant tout au long de la course, sans faire d’erreur. De plus, il a été nommé Pilote du jour par les fans.

Tout cela contribue à renforcer la confiance de Vettel dans une saison complexe pour lui et Ferrari. Cependant, le quadruple champion du monde dit qu’il n’a pas douté de ce dont il est capable même dans les moments les plus difficiles, même s’il admet qu’il n’a pas été à son meilleur cette année.

L’Allemand était pétrifié lorsqu’un journaliste lui a posé cette question hier: “Seb, pensez-vous que ce podium montre que même après une saison difficile, vous êtes encore capable d’avoir la qualité d’un pilote qui a remporté quatre titres et tant de courses?”

“” Je suis assez choqué de la façon dont vous avez posé votre question. Je ne pense pas … eh bien, la F1 est un monde qui évolue très vite. Nous conduisons les voitures les plus rapides et ils vous jugent toujours en fonction de votre dernière course. J’ai dit que nous avons eu une saison difficile; Il y a eu des moments où il est clair que je n’ai pas été dans ma meilleure forme. Malgré cela, je n’ai jamais douté de pouvoir faire du bon travail avec la voiture et je ne pense pas que cela ait changé », a expliqué Sebastian Vettel lors de la conférence de presse de la FIA.

Son coéquipier, Charles Leclerc, a chuté à une courbe du podium après avoir commis une erreur en tentant de dépasser Sergio Pérez. Pour cette raison, Vettel a voulu encourager le Monégasque et a assuré qu’il était la grande star du futur de la Formule 1.

“Je pense que Charles est la plus grande star du futur, encore plus que Max. Dans dix ans, peu importe si je n’obtiens pas de podium aujourd’hui », a déclaré Vettel dans une interview accordée à Sky Italia.

