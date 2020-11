En plus du handicap du moteur, une résistance aérodynamique excessive les “ tue ”

L’année prochaine, Seb concourra pour la première fois avec un moteur Mercedes

Sebastian Vettel assure que le problème de la voiture Ferrari cette année ne réside pas seulement dans l’unité motrice. Un autre aspect qui les retarde est la résistance aérodynamique de la voiture.



Il est bien connu que l’un des principaux problèmes de Ferrari cette saison est le moteur et cela n’est pas seulement observé dans les performances de l’équipe elle-même. Les équipes fournisseurs de groupes moteurs, Haas et Alfa Romeo, ne passent pas non plus un bon moment.

Mais Sebastian Vettel dit que la conception même du SF1000 présente également des lacunes. D’une part, il admet qu’en termes de moteur, ils ont fait un pas en arrière. Mais, d’un autre côté, il dit qu’en essayant d’obtenir plus d’appui, ils ont ajouté plus de résistance aérodynamique par rapport à la saison dernière.

“En termes de puissance moteur, nous avons perdu des performances par rapport à l’année dernière. En termes de conception de la voiture, nous n’avons fait qu’un petit pas en avant. La saison dernière, notre voiture était très efficace, nous avions beaucoup d’appui sans trop de traînée. . Cette année, nous avons plus d’appui, mais aussi plus de résistance et c’est un gros problème.“, A souligné Vettel dans des déclarations à Globo.

Cependant, Mattia Binotto, qui a travaillé ces dernières semaines sur le projet 2021, assure qu’il est encouragé par les perspectives que les dernières données leur ont données ainsi que par le bon déroulement de la Scuderia lors des dernières courses. De plus, le manager suisse anticipe que le groupe motopropulseur 2021 semble “très prometteur”.

Sebastian Vettel quittera Ferrari sans remporter le titre avec eux. Il quittera l’équipe italienne et entamera un nouveau projet avec Racing Point. L’équipe sera renommée Aston Martin et le quadruple champion courra pour la première fois en Formule 1 avec un moteur Mercedes.

