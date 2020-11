L’Allemand est parti 11e et a terminé en troisième position

Il était sur le podium après avoir dépassé Leclerc avant de franchir la ligne d’arrivée

Sebastian Vettel a terminé troisième du Grand Prix de Turquie de F1 2020. Le pilote Ferrari – parti de la 11e position – a réussi à grimper huit positions et à dépasser son coéquipier, Charles Leclerc, juste avant de franchir la ligne d’arrivée. .



Sebastian Vettel a débuté la course en 11e position. De là, il a réussi à se classer quatrième dans le premier tour et par la suite, il s’est démarqué par de grandes défenses contre Max Verstappen d’abord, puis contre Lewis Hamilton.

Son premier arrêt aux stands a eu lieu au 34e tour. Comme d’autres pilotes, comme Lance Stroll ou Carlos Sainz, l’Allemand a chaussé un train de pneus intermédiaires. Après son retour sur la piste, il parvient à dépasser le Racing Point de Stroll, qui part de la pole. Seb a montré un bon rythme tout au long de la course et juste à la fin il a «terminé le travail» pour mettre la touche finale avec un dépassement de son propre coéquipier qui lui a donné accès au podium.

Il ne fait aucun doute que c’est une saison pleine de hauts et de bas pour le pilote allemand, mais des performances comme celle d’aujourd’hui nous font oublier un peu cette irrégularité et se souviennent du quadruple champion Seb.

“C’était une course très intense et très longue, très amusante. Le premier tour a été très bon. Je me sentais à l’aise avec les pneus de pluie extrême. Le dernier tour a été très intense”, a déclaré Vettel après la course.

«C’était une course que j’ai appréciée dans des conditions très difficiles. J’ai vu que Charles était très proche de Sergio et qu’il avait des problèmes avec les pneus. Quand j’ai vu l’occasion, je l’ai saisie. Nous avons pensé utiliser les pneus secs, mais finalement personne n’a osé. J’aurais aimé les mettre, je pense que comme ça on aurait pu gagner. Cependant, je suis très content de la troisième place », a expliqué Vettel après être descendu de sa voiture.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard