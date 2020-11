L’Allemand estime que ce défi peut même favoriser la mobilité au quotidien

Sebastian Vettel a reconnu être très enthousiasmé par l’arrivée du carburant synthétique en Formule 1 à partir de la saison 2023. L’Allemand assure également que le défi environnemental de la catégorie dans le but d’éliminer son empreinte carbone pour la prochaine décennie, il peut également faciliter la mobilité hors des sentiers battus.



Vettel soutient qu’être père a en partie changé sa vision du monde, car il a commencé à penser au monde dans lequel ses enfants vivront à l’avenir. Le quadruple champion reconnaît être intéressé par l’arrivée de l’essence synthétique et estime que c’est un grand pas vers la durabilité, et même un exemple de mobilité au quotidien.

“On apprend beaucoup quand on a des enfants et quand on réalise ce que peut être le monde dans lequel ils vivront dans le futur, quand on n’y sera plus. Pour l’avenir, il y a des projets très intéressants, et sans aucun doute le plus intéressant est le introduction du biocarburant ou du carburant synthétique. Cela pourrait être quelque chose de très important également pour la mobilité en dehors de la Formule 1 », a déclaré Vettel dans une interview pour la chaîne britannique Sky Sports F1.

Le quadruple champion indique clairement que la Formule 1 a les capacités nécessaires pour être un sport plus durable dans les années à venir. De plus, il estime que le défi environnemental de la catégorie peut accroître sa notoriété dans le monde environnemental. L’Allemand applaudit le fait de ne pas rester les bras croisés et de se battre pour un meilleur Grand Cirque.

“Nous avons la technologie et la puissance de l’ingénierie pour être rapides à cet égard. Nous devons changer et ce serait quelque chose de très important, car le statut de la Formule 1 serait totalement différent. Si nous avons les ressources, nous essaierons de nous battre pour quelque chose. utile », a exprimé Vettel pour conclure.

