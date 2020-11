Il est convaincu que la prochaine saison pourra se développer plus normalement

Le 5 ne sait pas s’il est possible de célébrer 23 Grands Prix en une saison

La Formule 1 devrait débuter la saison 2021 en mars en Australie et participer à un total de 23 courses. Cependant, Sebastian Vettel pense qu’il est très possible qu’il y ait des changements dans le calendrier en raison du covid-19, surtout au début.



L’Allemand a exprimé le souhait que tout revienne à la normale le plus rapidement possible, mais il est conscient que l’évolution de la pandémie est imprévisible. Pour lui, ce qui se passe dans les premiers mois est essentiel pour la configuration finale d’un calendrier qui revient en Amérique et dans des pays comme l’Australie.

“Le type de début de saison que nous allons avoir et combien de temps durera la situation avec la pandémie est important. Je pense que cela déterminera également le calendrier pour l’année prochaine et au moins le début de la saison. Nous espérons tous que d’ici là, nous serons revenus à la normale, que les gens pourront venir aux courses et que nous pourrons à nouveau nous concentrer sur la course », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le portail Motorsport Week.

Au-delà du covid-19, la Formule 1 prévoit de disputer 23 courses pour la première fois de l’histoire. Vettel ne pense pas que cela va submerger les fans et allègue que le décor change chaque week-end, ce qui est divertissant pour le spectateur.

“Évidemment, nous n’allons pas 23 fois au même endroit parce qu’alors cela saturerait certainement. Mais c’est un championnat du monde et il se déroule dans le monde entier, donc probablement pas, mais nous avons un énorme succès non seulement sur la piste, mais aussi à travers les écrans », expliqua-t-il.

Cependant, Vettel voit qu’il pourrait y avoir des inconvénients pour les équipes et n’est pas convaincu qu’il soit possible d’organiser autant d’événements dans la même saison. Le quadruple champion souligne que le travail des week-ends de course va au-delà du temps que les voitures roulent sur la piste.

“Je pense qu’il est beaucoup plus important de voir si les équipes seront capables de faire 23 courses parce que c’est un effort assez gros. Ce n’est pas seulement l’heure et demie que vous voyez dimanche, c’est beaucoup plus de travail en coulisse”, a-t-il déclaré pour terminer .

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard